January 4, 2024 / 03:56 PM IST

Saindhav Movie | టాలీవుడ్ అగ్ర న‌టుడు వెంకటేశ్ (Venkatesh) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ‘హిట్‌’ ఫేమ్‌ శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వెంకట్‌ బోయనపల్లి నిర్మాత. వెంకటేష్‌ నటిస్తున్న 75వ చిత్రమిది కావడం విశేషం. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లకు మంచి స్పంద‌న వ‌స్తుండ‌గా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ (Grand Pre-Release ) వేడుకను టాలీవుడ్‌లో పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్‌ చేశారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ద‌ర్శ‌కుడు శైలేష్ కొల‌ను డిఫ‌రెంట్‌గా ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టగా.. ఈ ప్ర‌మోష‌న్స్‌కు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దాంతో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను భారీ స్థాయిలో ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. దానికోసం వైజాగ్‌లోని ఆర్ కే బీచ్ వ‌ద్ద ఉన్న గోకుల్ పార్కును ఎంచుకున్నారు. జ‌న‌వ‌రి 7న‌ సాయంత్రం 5.30 గంట‌ల నుంచి ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక జ‌రుగ‌నుంది.

A Grand celebration before you all experience the Massive emotion on the big screens ❤️‍🔥#SAINDHAV Pre Release Event On 7th January,5:30 PM Onwards at Gokul Park, RK Beach, Vizag

In Theatres from JAN 13th, 2024 💥#SaindhavOnJAN13th

Victory @VenkyMama #SsaraPalekar… pic.twitter.com/PNnjTlfhJO

