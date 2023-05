May 30, 2023 / 02:45 PM IST

HER : Chapter 1 | టాలీవుడ్ అందాల భామల్లో ఒకరు రుహానీ శర్మ (Ruhani Sharma). గ్లామరస్‌ పాత్రలతోపాటు పర్‌ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ పాత్రల్లో నటిస్తూ.. సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న ఈ భామ నటిస్తోన్న ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌ HER Chapter 1. ఈ చిత్రానికి శ్రీధర్‌ స్వరాఘవ్‌ రైటర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంచ్‌ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు టీజర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ సినిమా ఆడియో హక్కులను సరిగమసౌత్‌ దక్కించుకుంది.

ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ అందరి అటెన్షన్‌ను తమవైపునకు తిప్పుకుంటోంది. ఇందులో రుహానీ శర్మ ఏసీపీగా కనిపించనుంది. 6 నెలల సస్పెన్షన్‌ తర్వాత ఏసీపీ రుహానీ శర్మకు ఉన్నతాధికారి ఒకరు ఓ యువతి మిస్టరీ డెత్‌ కేసును చేధించే పని అప్పగిస్తారు. ఆ కేసును రుహానీ శర్మ కేసు చేధించే క్రమంలో ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొన్నదనే నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ మూవీలో సినిమా బండి ఫేం వికాస్‌ వశిష్ఠ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు.

జీవన్‌, రవి వర్మ, ప్రదీప్ రుద్ర, సంజయ్ స్వరూప్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. డబుల్‌ అప్‌ మీడియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ బ్యానర్‌లో రఘు సంకురత్రి, దీపికా సంకురత్రి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. డబుల్‌ అప్‌ మీడియా బ్యానర్‌కు ఇది తొలి సినిమా. ఈ చిత్రానికి పవన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

The audio rights of @iRuhaniSharma ‘s investigative drama #HER acquired by @saregamasouth

The intriguing teaser caught wide attention and generated curiosityhttps://t.co/noR7MrQkT4#VikasVasishta@sswaraghav @doubleupmediaa#DeepaSankuratri#RaghuSakuratri @PROSaiSatish pic.twitter.com/cCvJ8y0iHY

