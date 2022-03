March 26, 2022 / 03:15 PM IST

RRR | బాక్సాఫీసు బ‌ద్ద‌లు అయిపోయింది. ఇది వ‌ర‌కు ఉన్న బాహుబ‌లి రికార్డుల‌ను కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ బ్రేక్ చేసింది. ఇండియన్ సినిమా చ‌రిత్ర‌లోనే ఏ సినిమాకు రాని ఫ‌స్ట్ డే వ‌సూళ్లు ఈ సినిమాకు వ‌చ్చాయి. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా సృష్టిస్తున్న రికార్డులు మామూలుగా లేవు. ఎక్క‌డ చూసినా ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా గురించే చ‌ర్చ‌.

ఒక్క రోజులోనే ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ రూ.257 కోట్లు క‌లెక్ట్ చేసిన‌ట్టు తెలుస్తోంది. ఒక్క తెలంగాణ‌, ఏపీలోనూ వంద కోట్ల క‌లెక్ష‌న్లు దాటాయ‌ట‌. మ‌రోవైపు ఈ సినిమాలో ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్‌కు అంద‌రూ మంత్ర‌ముగ్ధులు అవుతున్నారు.

ఈ సినిమా నిడివి 3 గంట‌లా ఒక్క నిమిషం. పెద్ద సినిమానే కానీ.. మూడు గంట‌లు థియేట‌ర్‌లో సీటుకు అతుక్కుపోయి.. ఈ సినిమాను చూస్తున్నారు జ‌నాలు. ఆర్ఆర్ఆర్ అనే ఊహాలోకంలో విహ‌రిస్తున్నారు.

క‌ట్ చేస్తే.. యూఎస్‌లోని ఓ థియేట‌ర్‌లో ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా సెకండ్ హాఫ్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించ‌లేదు. కేవ‌లం ఫ‌స్ట్ హాఫ్ మాత్ర‌మే వేసి ఆపేశారు. దానికి కార‌ణం.. సినిమా నిడివి ఎక్కువ ఉండ‌టం.

సాధార‌ణంగా యూఎస్‌లో న‌డిచే హాలీవుడ్ సినిమాల నిడివి గంట నుంచి గంట‌న్న‌ర మాత్ర‌మే ఉంటుంది. అందుకే.. సినిమా నిడివి ఆధారంగా వాళ్లు షోల‌ను ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా విష‌యానికి వ‌చ్చేస‌ర‌కి.. అది రివ‌ర్స్ అయింది. ఎందుకంటే.. సినిమా నిడివి 3 గంట‌లు ఉండ‌టంతో ఈ విష‌యం తెలియ‌క‌.. ఫ‌స్ట్ హాఫ్ అయిపోగానే సినిమా అయిపోయింద‌ని ఆ థియేట‌ర్ మేనేజ్‌మెంట్ భావించింద‌ట‌. సెకండ్ హాఫ్ కూడా ఉంద‌ని.. దాన్ని కూడా స్క్రీనింగ్ చేయాల‌ని మాకు ఎలాంటి ఇన్‌స్ట్ర‌క్ష‌న్స్ రాలేదు.. అని థియేట‌ర్‌కు సినిమా చూడ‌టానికి వ‌చ్చిన ప్రేక్ష‌కుల‌కు థియేట‌ర్ యాజ‌మాన్యం చెప్పింద‌ట‌. దీంతో ప్రేక్ష‌కులు ఒక్క‌సారిగా అవాక్క‌య్యార‌ట‌.

ఈ ఘ‌ట‌న యూఎస్‌లోని సినీమార్క్ థియేట‌ర్‌లో చోటు చేసుకుంద‌ట‌. ఫిలిం క్రిటిక్ అనుప‌మా చోప్రా ఈ ఘ‌ట‌న‌పై ట్వీట్ చేసింది. దీంతో నెటిజ‌న్లు కూడా అవాక్క‌వుతున్నారు. ఫ‌స్ట్ హాఫ్ మాత్ర‌మే వేసి సెకండ్ హాఫ్ ఆపేయ‌డం ఏంటి. అదేం థియేట‌ర్ అంటూ నెటిజ‌న్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షోకు వెళ్తే ఇలా జ‌రిగిందేంటి అని అనుప‌మ‌కు తెగ చిరాకేసింద‌ట‌. చివ‌ర‌కు ఆ థియేట‌ర్ యాజ‌మాన్యం.. సెకండ్ హాఫ్ వేశారో లేదో మాత్రం తెలియ‌దు.

First time this has happened! Went to @Cinemark North Hollywood #firstdayfirstshow of #RRR. Saw first half but not second because theatre had not ingested it. Manager said they didn’t receive instructions that there was more. Unbelievably frustrating! #Wanttoweep

— Anupama Chopra (@anupamachopra) March 25, 2022