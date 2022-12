December 16, 2022 / 07:11 PM IST

RRR Movie Breaks Muthu Record | ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ విడుదలై తొమ్మిది నెలలు దగ్గరికొస్తున్నా ఇంకా ఈ సినిమా గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఒక్క ఇండియాలోనే ఈ సినిమా వండర్స్ క్రియేట్‌ చేస్తే అంతలా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదెమో. కానీ పక్క దేశాల్లోనూ ఈ సినిమా వండర్స్‌ క్రియేట్‌ చేస్తుంది. బాహుబలితో టాలీవుడ్‌ సినిమాకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన జక్కన్న.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌తో ఇండియన్‌ సినిమాకు హాలీవుడ్‌ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చాడు. కేవలం హాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులే కాదు, హాలీవుడ్‌ టెక్నీషియన్‌లు సైతం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు.

కలెక్షన్‌లలోనూ ఈ చిత్రం సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్‌ చేసింది. బాహుబలి పేరిట ఉన్న ఎన్నో రికార్డులను బ్రేక్‌ చేసింది. నైజాంలో వంద కోట్ల షేర్‌ సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నయా రికార్డు సృష్టించింది. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాతో ఇండియాలో రెండు సార్లు 1000కోట్ల మార్కును ట‌చ్ చేసిన ఏకైక ద‌ర్శకుడిగా రాజ‌మౌళి అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్రం మరో రికార్డును చెరిపివేసింది. జపాన్‌లో ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో రిలీజ్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. కాగా అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ కూడా రాబట్టింది. ఇక రిలీజ్‌ రోజు నుండి ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా వసూళ్ళ పరంగా దూసుకుపోతూనే ఉంది.

తాజాగా ఈ చిత్రం జపాన్‌లో రజనీకాంత్‌ ముత్తు పేరిట ఉన్న 24ఏళ్ళ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ముత్తు సినిమా జపాన్‌లో 400M Yen(24.14 కోట్లు) కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇప్పుడు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీ 410M YEN(24.74 కోట్లు) కలెక్షన్లు సాధించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. అంతేకాకుండా అత్యధిక ఫుట్‌ ఫాల్స్ సాధించిన ఇండియన్‌ సినిమాగా కూడా(271K) అరుదైన ఘనత సాధించింది.

బిగ్గెస్ట్‌ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఇండియాలో రూ.1200 కోట్ల వరకు కలెక్ట్‌ చేసింది. ఈ చిత్రంలో జూ.ఎన్టీఆర్‌ కొమురం భీమ్ పాత్ర‌లో న‌టించగా, చ‌ర‌ణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్ర‌లో న‌టించాడు. బాలీవుడ్ స్టార్ అజ‌య్ దేవ‌గ‌న్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించాడు. డివివి దాన‌య్య నిర్మించిన‌ ఈ చిత్రంలో అలియాభ‌ట్, ఒలీవియా మొర్రీస్‌లు కథానాయిక‌లుగా న‌టించారు.

Delighted to share that #RRRMovie is now the 𝙝𝙞𝙜𝙝𝙚𝙨𝙩 𝙜𝙧𝙤𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙞𝙡𝙢 with the 𝙝𝙞𝙜𝙝𝙚𝙨𝙩 𝙛𝙤𝙤𝙩𝙛𝙖𝙡𝙡 for 𝙖𝙣 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙞𝙡𝙢 𝙞𝙣 𝙅𝙖𝙥𝙖𝙣!

Thank you for all the love you showered on our stars and director ever since the film's release. ❤️🤩 pic.twitter.com/66RENv6ZGr

— DVV Entertainment (@DVVMovies) December 16, 2022