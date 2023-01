January 11, 2023 / 09:41 AM IST

లాస్ ఏంజిల్స్‌: గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డుల్లో ఆర్ఆర్ఆర్ చ‌రిత్ర సృష్టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ఫిల్మ్ రెండు కేట‌గిరీల్లో పోటీ ప‌డింది. అయితే ఒరిజిన‌ల్ సాంగ్ కేట‌గిరీలో ఆర్ఆర్ఆర్‌కు అవార్డు ద‌క్కింది. ఆ ఫిల్మ్‌లోని నాటు నాటు సాంగ్ గోల్డెన్ గ్లోబ్ వేదిక‌పై దుమ్మురేపింది. ఆ పాట‌కు సంగీతాన్ని అందించిన ఎంఎం కీర‌వాణి ఆ అవార్డును అందుకున్నారు.

ఇక గోల్డెన్ గ్లోబ్‌లో నాన్ ఇంగ్లీష్ కేట‌గిరీలో బెస్ట్ ఫిల్మ్ కోసం ఆర్ఆర్ఆర్ పోటీప‌డింది. అయితే ఆ కేట‌గిరీలో అర్జెంటీనా,1985 చిత్రానికి అవార్డు ద‌క్కింది. అర్జెంటీనాలోని సైనిక నియంత‌ల‌పై ఓ లాయ‌ర్ల బృందం తిర‌గ‌బ‌డిన క‌థాంశంతో ఆ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించారు.

