ఆర్ఆర్ఆర్ ఫైట్ సీన్ షూటింగ్..వీడియో

ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి డైరెక్ష‌న్ లో తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్. అక్టోబ‌ర్ లో ఈ సినిమా షూటింగ్ రీస్టార్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం హైద‌రాబాద్ లో వేసిన సెట్ లో యుద్ద స‌న్నివేశాల‌ను చిత్రీక‌రిస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ షూటింగ్ స్పాట్ లో తీసిన గ్లింప్స్ వీడియో ను ట్విట‌ర్ హ్యాండిల్ లో షేర్ చేసింది టీం. ఈ వీడియోను మీ ఊహ‌ల‌కే వదిలేస్తున్నాం అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చింది.

ప్ర‌తీ రోజు ఉద‌యం 2.30 గంట‌ల‌ వ‌ర‌కు మేక‌ర్స్ షూటింగ్ కొన‌సాగిస్తున్నార‌ట‌. 2.30 గంట‌ల‌కు తీసిన యుద్ద స‌న్నివేశానికి సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. కొమురం భీమ్ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న ఎన్టీఆర్ పై, అల్లూరి సీతారామ రాజు రోల్ లో క‌నిపించ‌నున్న రాంచ‌ర‌ణ్ పై ప్ర‌స్తుతం స‌న్నివేశాల‌ను చిత్రీక‌రిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ న‌టి అలియాభ‌ట్‌, శ్రియ‌, అజ‌య్ దేవ్ గ‌న్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు.

