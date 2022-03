March 20, 2022 / 05:56 PM IST

ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli), రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan), ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) కాంబినేష‌న్ లో వ‌స్తున్న మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్ ప్రాజెక్టు ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR). విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతున్న కొద్దీ అభిమానుల్లో జోష్ నింపే ఏదో ఒక అప్ డేట్ తెర‌పైకి వ‌స్తోంది. ఆర్ఆర్ఆర్ టీం ప్ర‌మోష‌న్స్ లో భాగంగా మార్చి 18-22 వర‌కు హైద‌రాబాద్‌, బెంగ‌ళూరు, బ‌రోడా, ఢిల్లీ, అమృత్ స‌ర్, జైపూర్, కోల్‌క‌తా, వార‌ణాసి, దుబాయ్ లను చుట్టి వ‌చ్చే ప‌నిలో బిజీగా ఉంది.

తాజాగా ఆర్ఆర్ఆర్ టీం గుజ‌రాత్‌లోని బ‌రోడాలోని స‌ర్దార్ వ‌ల్ల‌భాయ్ ప‌టేల్ ఐక్య‌తా విగ్ర‌హం (Statue of Unity)ని సంద‌ర్శించింది. ఈ ప్ర‌దేశాన్ని సందర్శించిన మొద‌టి భారతీయ‌ సినిమాగా ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డుల్లో నిలిచింది. స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ప్రాంగ‌ణంలో ఆర్ఆర్ఆర్ టీం సంద‌డికి సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

మొత్తానికి చ‌రిత్ర‌లో నిలిచిపోయేలా ఆర్ఆర్ఆర్ కు విస్త్రృత స్థాయిలో ప్ర‌చార కార్య‌క్ర‌మాలు చేప‌డుతున్నాడు జ‌క్క‌న్న‌. రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) అల్లూరి సీతారామరాజుగా న‌టిస్తుండ‌గా..ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) కొమ్రం భీమ్ పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నాడు. మార్చి 25న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కాబోతుంది.

బాలీవుడ్ న‌టి అలియా భ‌ట్ సీత పాత్ర‌లో న‌టిస్తుండ‌గా..అజ‌య్ దేవ్‌గ‌న్‌, శ్రియా, స‌ముద్ర‌ఖ‌ని కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. రే స్టీవెన్ స‌న్‌, అలిస‌న్ డూడీ, ఒలీవియా మొర్రీస్ కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. డీవీవీ ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్స్ బ్యాన‌ర్ (DVV Entertainments) పై డీవీవీ దాన‌య్య నిర్మిస్తున్నారు.

Renowned film director @ssrajamouli & actors N T Rama Rao Jr. & Ram Charan visited Statue of Unity today. In their message they said we need to remind ourselves about virtues of Sardar Patel. It takes an ‘iron will’ to build such a statue, they added. @tarak9999 @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/7wyijNr6u8

— Statue Of Unity (@souindia) March 20, 2022