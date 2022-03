March 13, 2022 / 12:55 PM IST

పెళ్లి సంద‌D (Pelli SandaD) సినిమాతో గతేడాది ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చాడు టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ శ్రీకాంత్ త‌న‌యుడు రోష‌న్ మేక (Roshan). ఈ సినిమా బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద ఆశించిన విజ‌యాన్ని అందుకోలేక‌పోయింది. ఈ సారి ఎలాగైనా మంచి హిట్టు కొట్టాల‌ని చూస్తున్న రోష‌న్ తాజాగా మ‌రో సినిమా ప్ర‌క‌టించాడు. ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థ వైజ‌యంతి మూవీస్ (Vyjayanthi Movies) బ్యాన‌ర్‌పై కొత్త చిత్రం చేయ‌బోతున్నాడు. ఇదే విష‌యాన్ని వైజ‌యంతి మూవీస్ సంస్థ ట్విట‌ర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశాడు. నేష‌న‌ల్ అవార్డు విన్న‌ర్ ప్ర‌దీప్ అద్వైతం స్వ‌ప్నా సినిమాస్ ఈ చిత్రానికి స‌హ‌నిర్మాత‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నుంది.

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన న‌టీన‌టులు, ఇత‌ర వివ‌రాల‌పై త్వ‌ర‌లోనే క్లారిటీ ఇవ్వ‌నుంది చిత్ర‌యూనిట్‌. నిర్మ‌లా కాన్వెంట్ సినిమాతో చైల్డ్ యాక్ట‌ర్ సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై మెరిశాడు రోష‌న్‌. ఆ త‌ర్వాత గుణ‌శేఖ‌ర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన రుద్ర‌మ‌దేవిలో చాళ‌క్య వీర‌భ‌ద్రుడి చిన్న‌నాటి పాత్ర‌లో మెరిశాడు. హీరోగా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు స‌రైన స‌క్సెస్ లేని రోష‌న్ ఈ సారి ఎలాగైనా బ్రేక్ తెచ్చుకోవాల‌ని ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఎదురుచూస్తున్నాడు.

We are delighted to announce our Production No.9 with #Roshann, Directed by National Award Winning Director @PradeepAdvaitam.

Wishing 'Roshann' a very Happy Birthday.@SwapnaCinema @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/NEpCwzhJHl

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) March 13, 2022