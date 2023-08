August 28, 2023 / 05:37 PM IST

Hrithik Roshan | బాలీవుడ్ హీరో ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్ (Ranveer Singh), ఆలియా భ‌ట్ (Alia Bhat) కాంబోలో 2019లో వ‌చ్చిన గ‌ల్లీ భాయ్ (Gully boy) సినిమా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక వీరిద్దరి కలయికలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘రాకీ ఔర్ రాణీ కీ ప్రేమ్‌ కహాని’(Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani). అవుట్‌ అండ్ అవుట్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు కరణ్‌ జోహర్‌ (Karan johar) దర్శకత్వం వహించాడు. దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత కరణ్‌ ఈ సినిమాతో మెగాఫోన్‌ పట్టాడు. ఇక జూలై 28న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం మంచి మౌత్ టాక్‌తో 250 కోట్ల వ‌ర‌కు క‌లెక్ట్ చేసి బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా చేసిన బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోష‌న్ (Hrithik Roshan) సినిమాపై స్పందించాడు.

”నిన్న రాత్రి ‘రాకీ ఔర్ రాణీ కీ ప్రేమ్‌ కహాని’(Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) చూశాను. ఇది ప‌క్క ఇండియ‌న్ ఎంటర్‌టైనర్. సినిమా చాలా బాగుంది. ఈ మూవీ స్టోరీ, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, యాక్టింగ్ అన్ని బాగున్నాయి. ఈ సినిమా మళ్లీ చూస్తాను. మీరు కూడా థియేటర్లో చుడండి. ఇది లార్జ్ స్క్రీన్‌లో చూసే సినిమా” అంటూ హృతిక్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు.

Saw Rocky n Rani last night. Damn now that’s an Indian entertainer gone right!! Totally loved the movie! The writing, performances, BGM, everything on point ! Will watch this one again. Go watch it in theaters! This one is made for the big screen! ❤️

— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 28, 2023