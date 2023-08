August 14, 2023 / 03:37 PM IST

Weekend box-office Report | బ్రేక్ ఈవెన్‌లు, రికార్డులు, కోట్లు కొల్లగొట్టడాలు వంటి పదాలు సినీ లవర్స్‌కు ఇచ్చే హై వేరు. ఆ మాటలు వింటుంటే ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కడో తెలియని ఆనందం ఉరకలేస్తుంది. ఈ పదాలు చూసి మా హీరో గొప్పంటే మా హీరో గొప్ప అని కొట్టుకునే ఫ్యాన్స్‌ కూడా ఉన్నారు. మాములుగా ఒక సినిమా రిలీజైతుందంటే చాలు బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్లు కలెక్ట్‌ చేస్తుందోనని లెక్కలేస్తూ ఉంటారు. కాగా తాజాగా ఇండియన్‌ సినిమాలు ఇండియాలో సరికొత్త రికార్డును కొల్లగొట్టాయి. వందేళ్ల సినీ చరిత్రలో గతవారం రిలీజైన సినిమాలు ఒక అరుదైన రికార్డును సృష్టించాయి.

గతవారం విడుదలైన జైలర్‌, భోళా, ఓ మై గాడ్‌-2, గదర్‌-2 సినిమాలు మూడు రోజుల్లో( ఆగస్టు 11-13) దాదాపు రూ.390 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్‌లు సాధించాయిని, వందేళ్లకు సినీ చరిత్రలో ఇలాంటి నెంబర్‌ రావడం ఇదే తొలిసారని మల్టీప్లెక్స్ అసోసియేషన్ అఫ్ ఇండియా, ప్రొడ్యూసర్‌ గిల్డ్‌ వాళ్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా ఈ మూడు రోజుల్లో అత్యధికంగా రెండు కోట్లకు పైగా టిక్కెట్‌లు తెగాయని చెబుతున్నారు. పదేండ్లలో ఈ రేంజ్‌లో జనాలు థియేటర్‌లకు వెళ్లడం ఇదే తొలిసారని చెబుతున్నారు.

ఓ వైపు తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ జైలర్‌ ఊచకోత కొనసాగిస్తుంది. కర్ణాటకలో ఆదివారం తెల్లవారుఝామున ఆరు గంటల షోలు వేస్తున్నా టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడే ఇలా ఉంటే ఇక తమిళనాడు గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పదేముంది. తెలుగులో ఇప్పటికే భోళా శంకర్‌ థియేటర్లు జైలర్‌కు ఇచ్చేశారని ఓపెన్‌గా వినిపిస్తున్న టాక్‌. పైగా బుక్‌ మై షోలోనూ థియేటర్‌ల కౌంట్‌ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కూడా. ఓ మై గాడ్‌-2, గదర్‌-2 సినిమాలు ఇక్కడ ఎక్కువగా ప్రభావం చూపడం లేదు కానీ, హిందీ నాట రికార్డులు కొల్లగొడుతున్నాయి.

ముఖ్యంగా రెండు దశాబ్దాల క్రితం నాటి గదర్‌ సినిమాను సీక్వెల్ చేస్తే.. జనాలు ఎగబడి మరీ థియేటర్‌లకు వెళ్తున్నారు. ఎప్పుడో సోలో మార్కెట్‌ను కోల్పోయిన సన్నీ డియోల్‌.. ఏకంగా నూట ఇరవై కోట్లు కొల్లగొట్టి జెండా పాతేశాడు. దీని దెబ్బకు సూపర్ టాక్‌ తెచ్చుకున్న ఓ మై గాడ్‌-2 కలెక్షన్‌లు సైతం దిబేల్‌మని పడిపోతున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత మాస్‌ సినిమా వచ్చిందంటూ గదర్‌-2 సినిమాకు ట్రాక్టర్‌లలో థియేటర్‌లకు వెళ్తున్నారు.

ఇలా మొత్తంగా గత వారం రిలీజైన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర మాములు రచ్చ చేయట్లేదు. ఇక రేపు ఇండిపెన్స్‌ డే ఈ సినిమాలకు చాలా వరకే ప్లస్‌ కానుంది. ఎంత లేదన్న రేపొక్క రోజే అన్ని సినిమాలు కలిపి వంద యాబై కోట్ల వరకు ఈజీగా కలెక్షన్‌లు వచ్చేస్తాయని ట్రేడ్‌ నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు.

BIGGGEST NEWS…

⭐️ #Jailer

⭐️ #Gadar2

⭐️ #OMG2

⭐️ #BholaaShankar

🔥 COMBINED Gross BO of ₹ 390 cr+

🔥 COMBINED Footfalls of 2.10 cr+

🔥 ALL-TIME Theatrical Gross #BO record in 100+ year history

Note: 11 – 13 Aug 2023 weekend

Multiplex Association of India and Producers Guild… pic.twitter.com/kofNvtXNpc

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 14, 2023