January 4, 2024 / 05:29 PM IST

RC16 | ఉప్పెన సినిమాతో ఎంట్రీలోనే బాక్సాఫీస్‌ను షేక్‌ చేస్తూ.. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు బుచ్చి బాబు సాన (Buchi Babu Sana). ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ మెగా హీరో రాంచరణ్ ‌(Ram charan) హీరోగా RC16 మూవీ చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ చిత్రాన్ని సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌–మైత్రీ మూవీ మేకర్స్- వృద్ధి సినిమాస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆర్‌సీ 15గా వస్తోన్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌ను పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాడు రాంచరణ్‌. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు నూతన సంవత్సరంలో నయా ఫొటోతో కొత్త అప్‌డేట్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఆర్‌సీ 16 డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రమణ తాజాగా రాంచరణ్‌ను కలిసిన స్టిల్‌ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఆర్‌సీ 16 సంభవం లోడింగ్‌.. అంటూ తెగ షేర్ చేస్తున్నారు మెగా అభిమానులు. స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఆర్‌సీ16 కోసం హైదరాబాద్‌లోని బీఎన్‌ఆర్‌ హిల్స్‌లో ఆఫీసును ప్రారంభించారని తెలిసిందే. బుచ్చి బాబు తన మెంటార్‌ స్టార్ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌తోపాటు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ టీంతో కలిసి దిగిన ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

రంగస్థలం తర్వాత మళ్లీ రాంచరణ్‌లోని యాక్టింగ్‌ను ఆ స్థాయిలో ఎలివేట్ చేసేలా సినిమా సాగనున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్‌. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద పలు రికార్డులు సృష్టించిన సుకుమార్‌, బుచ్చిబాబు, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌, రాంచరణ్‌ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో సినిమా వస్తుండటంతో.. ఆర్‌సీ 16పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. సుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో రాంచరణ్‌ నటించిన రంగస్థలం సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన బుచ్చిబాబు.. ఆర్‌సీ16 కథ తనకు చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అని, నాలుగేళ్లపాటు శ్రమించి కథను రెడీ చేశానని ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఏఆర్ రెహమాన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్ అందించనున్న ఈ సినిమాలో చరణ్‌ కథానుగుణంగా ఉత్తరాంధ్ర మాండలికంలో మాట్లాడతాడట.

Our Next #RC16 Director 📸✨ @BuchiBabuSana and Assistant Director Ramana with Our MAN OF MASSES @AlwaysRamCharan 🦁👑🔥🤩

RAW & RUSTIC #RamCharanRevolts LOADINGGGGG 💯🔥💥#ManofMassesRamCharan #RamCharan pic.twitter.com/NayCeAevqK

