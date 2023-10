Ravi Teja Would Love To Do This Cricketer Biopic

Ravi Teja | రవితేజ ఓటు ఏ క్రికెటర్‌ బయోపిక్‌కో తెలుసా..?

Ravi Teja | మాస్‌ మహారాజ రవితేజ (Raviteja) భారత్ – ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ సందర్భంగా స్టార్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు క్రికెట్‌ లైవ్‌లో సందడి చేశాడు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. టైగర్ నాగేశ్వరరావు (Tiger Nageswara Rao) ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా తెలుగు క్రికెట్‌ లైవ్ కామెంటరీలో పాల్గొన్నాడు.

October 8, 2023 / 06:23 PM IST

Ravi Teja | వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో (ODI WC 2023) భాగంగా నేడు భారత్ – ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. మాస్‌ మహారాజ రవితేజ (Raviteja) మ్యాచ్ సందర్భంగా స్టార్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు క్రికెట్‌ లైవ్‌లో సందడి చేశాడు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

రవితేజ నటిస్తోన్న తొలి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ టైగర్ నాగేశ్వరరావు (Tiger Nageswara Rao). టైగర్ నాగేశ్వర రావు అక్టోబర్ 20న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా.. రవితేజ తెలుగు క్రికెట్‌ లైవ్ కామెంటరీలో పాల్గొన్నాడు. ఈ సందర్భంగా స్పోర్ట్స్ లవర్స్‌తో చిట్‌ చాట్ కూడా చేశాడు రవితేజ. ఈ చిట్‌ చాట్‌ సెషన్‌లో ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌ ఇచ్చి మూవీ లవర్స్‌, స్పోర్ట్స్ లవర్స్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌ నింపాడు. క్రికెట్‌ లవర్‌ అయిన రవితేజ ఒకవేళ బయోపిక్ చేయాల్సి వస్తే ఏ క్రికెటర్‌పై చేస్తారని అడుగగా.. సిరాజ్ అని చెప్పాడు రవితేజ.

నాకు క్రికెటర్ బయోపిక్‌లో నటించే అవకాశమొస్తే.. సిరాజ్‌ బయోపిక్‌లో నటిస్తా. విరాట్‌ కోహ్లీ ఆటిట్యూడ్‌, దూకుడు అంటే కూడా చాలా ఇష్టమని, తను బ్యాట్‌ను హ్యాండిల్‌ చేసే విధానం చాలా బాగుంటుందని చెప్పుకొచ్చాడు రవితేజ. ఇప్పుడీ కామెంట్స్‌ వైరల్ అవుతుండగా.. రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాదీ పేసర్ సిరాజ్‌ బయోపిక్‌లో కనిపించినా..ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదంటున్నారు అభిమానులు.

ఈ మూవీలో సీనియర్‌ నటి రేణూదేశాయ్‌ హేమలత లవణం పాత్ర పోషిస్తోంది. అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత, నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్, మురళీ శర్మ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనుపమ్‌ ఖేర్‌ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ) అధికారి రాఘవేంద్ర రాజ్‌పుత్‌గా, మురళీ శర్మ విశ్వనాథ శాస్త్రిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Mass Maharaja @RaviTeja_offl in the house of @StarSportsTel for #INDvAUS CWC Match promoting #TigerNageswaraRao 🔥 First ever Telugu HERO to do this feat in greatest World Cup matches. 🤩 Hunting worldwide from October 20th ❤️‍🔥@DirVamsee @AnupamPKher @AbhishekOfficl… pic.twitter.com/2GZ5JGw4g9 — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 8, 2023

