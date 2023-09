Raththam Movie | సలార్ డేట్ ను రీప్లేస్ చేస్తున్న విజయ్ ఆంటోనీ.. ఫన్నీ వీడియో రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్

September 4, 2023 / 12:12 PM IST

Ratham Movie | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌ (Prabhas) కథానాయకుడిగా ప్రశాంత్‌నీల్‌ (Prashanth Neel) దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న చిత్రం ‘సలార్‌’(Salaar). భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. జగపతిబాబు, శృతిహాసన్‌, పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ తదితరులు కీలక పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. అయితే ఈ చిత్రం వాయిదా ప‌డిన విష‌యం తెలిసిందే. ‘సలార్‌’ గ్రాఫిక్స్‌ వర్క్స్‌ ఇంకా పూర్తి కాకపోవడంతో పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ కార్యక్రమాలకు మరింత సమయం పట్టొచ్చని స‌మాచారం. దాంతో సినిమా రిలీజ్‌ ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు. కాగా దీనిపై అధికారిక ప్రకటనకు మ‌రింత స‌మ‌యం వేచి చూడాల్సి ఉంది. ఇక ఈ సినిమా వాయిదా పడడంతో ఈ ఎఫెక్ట్ వేరే సినిమాలపై పడింది. సలార్ రాక పోవడంతో ఆ తేదీలో వేరే సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి. ఇప్పటికే మాస్ మహారాజా రవితేజ లేటెస్ట్ మూవీ టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు (Tiger Nageshwara rao), కిరణ్ అబ్బవరం రూల్స్ రంజన్ (Rules Ranjan) సెప్టెంబర్ 28 విడుద‌ల చేయ‌నున్నట్లు ప్రకటించగా.. తాజాగా ఈ లిస్టులో మరో స్టార్ హీరో సినిమా చేరింది.

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజ‌య్ ఆంటోనీ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం రత్తం (Raththam). ఈ చిత్రాన్ని డేట్స్ ఖాళీ లేకపోవడంతో మొదట అక్టోబర్, లేదా నవంబర్‌లో విడుదల చేద్దామనుకుంది చిత్రబృందం. కానీ ప్రభాస్ సలార్ విడుదల తేదీ వాయిదా పడడంతో.. రత్తం మూవీ విడుదల తేదీ ఫిక్స్ చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఓ వీడియో విడుద‌ల చేసింది.

”సార్ నమస్కారం. మన మూవీ విడుదల తేదీ ఫిక్స్ చేశాం సార్. డిటైల్డ్‌గా ప్ర‌మోష‌న్స్ కోసం ఒక పబ్లిసిటీ ప్లాన్ చేశాం. ఫస్ట్ ఒక మోష‌న్ పోస్ట‌ర్.. దానితో పాటే విడుద‌ల తేదీ ప్ర‌క‌టిస్తాం. త‌రువాత టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేద్దాం. దాని తరువాత ఫస్ట్ సింగిల్, సెకండ్ సింగిల్, ఇవి అయిపోయాక ట్రైలర్ విడుదల చేద్దాం సర్. దాని తరువాత ఆడియో ఫంక్షన్. ఆ ఆడియో ఫంక్షన్‌లో మీరు ఎదైనా కాంట్రావ‌ర్సీగా మాట్లాడ‌లి స‌ర్ అంటూ విజ‌య్ ఆంటోనీ, ద‌ర్శ‌కుడు సీఎస్ అముధన్ మాట్లాడిన ఈ వీడియో ఫన్నీగా సాగింది. ఇక ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబ‌ర్ 28న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

சில விஷயங்கள எதிர்க்கக் கூடாது, அழிக்கனும்.

SOME THINGS SHOULD NOT BE OPPOSED BUT DESTROYED. #Raththam FROM SEPTEMBER 28th #ரத்தம் pic.twitter.com/37B7yRsc7S

