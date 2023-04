Rashmika Mandanna | రష్మిక లేడి ఓరియెంటెడ్‌ మూవీ టైటిల్‌ పోస్టర్‌ రిలీజ్‌

April 3, 2023 / 10:32 AM IST

Rashmika Mandanna Next Movie Title | దక్షిణాదితో పాటు ఉత్తరాదిన కూడా జోరు చూపిస్తుంది రష్మిక మందన్నా. ఐదేళ్ల క్రితం వచ్చిన ‘ఛలో’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈ కన్నడ బ్యూటీ రెండో సినిమా ‘గీతా గోవిందం’తో తిరుగులేని పాపులారిటీ దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా స్టార్‌ హీరోలతో సినిమాలు చేస్తూ టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన పుష్పతో జాతీయ స్థాయిలో క్రేజ్‌ తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌ మేకర్స్ దృష్టిలో పడింది. ఈ సినిమాతో ఏకంగా మూడు బాలీవుడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌లలో నటించే ఛాన్స్ కొట్టేసింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా రష్మిక మరో క్రేజీ ఆఫర్‌ పట్టేసింది.

నటీమణులు తమ జీవిత కాలంలో ఒక్క సారైనా ఫీమేల్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలో నటించాలని ఆశ పడుతుంటారు. ఇక ఇప్పుడు అలాంటి చాన్సే కొట్టేసింది నేషనల్‌ క్రష్. రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో ఓ లేడి ఓరియెంటెడ్‌ సినిమా చేస్తుంది. తాజాగా చిత్రబృందం ఈ సినిమా టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సినిమాను ‘రేయిన్‌బో’ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఈ మేరకు పోస్టర్‌లను రిలీజ్‌ చేశారు. ద్విభాషా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు శాంతరూబన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డ్రీమ్‌ వారియర్స్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌.ఆర్‌ ప్రభు, ఎస్‌.ఆర్‌ ప్రకాష్‌ బాబు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. జస్టిన్‌ ప్రభాకరణ్ స్వరాలు అందిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్ మీదకు వెళ్లనుంది.

ప్రస్తుతం రష్మిక చేతిలో మూడు ప్రాజెక్ట్‌లున్నాయి. అందులో సందీప్‌ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యానిమల్‌ ఒకటి. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఓ రేంజ్‌ అంచనాలున్నాయి. దీనితో పాటు పుష్ప సీక్వెల్‌లోనూ రష్మిక నటిస్తుంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా సమ్మర్‌ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. వీటితో పాటుగా నితిన్‌-వెంకీ కుడుముల కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న రెండో సినిమాలోనూ రష్మికే హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.

