April 5, 2024 / 11:39 AM IST

Rashmika Mandanna | కన్నడ సోయ‌గం ర‌ష్మిక మంద‌న్నా (Rashmika Mandanna) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ఓ వైపు భారీ ప్రాజెక్టులు చేస్తూనే.. మరోవైపు ఫీ మేల్‌ సెంట్రిక్‌ సినిమా కూడా చేస్తోంది. రష్మిక టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ (The Girlfriend)‌. మేకర్స్ ముందుగా వచ్చిన వార్తల ప్రకారం స్పెషల్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఈ భామకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలయజేస్తూ.. మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ర‌ష్మిక మంద‌న్నా సూపర్ కూల్‌గా బ్యాగ్ వేసుకున్న స్టిల్‌తోపాటు మరోవైపు నోట్స్‌ రాసుకుంటున్న లుక్‌ వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.ది గ‌ర్ల్ ఫ్రెండ్ టీజ‌ర్‌ను ర‌ష్మిక బ‌ర్త్ డే సందర్భంగా లాంఛ్ చేయాలని ప్లాన్ చేయగా.. వాయిదా పడ్డ విషయం తెలిసిందే.

తాజా టాక్ ప్రకారం సింపుల్‌గా కాకుండా భారీ ఈవెంట్‌లో టీజర్‌ లాంఛ్ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారట మేకర్స్‌. ఈవెంట్‌ సందర్భంగా అభిమానులు తమ ఫేవరేట్‌ హీరోయిన్‌ రష్మికను కలిసే అవకాశం కూడా కల్పించాలనుకుంటున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో జోరుగా టాక్ వినిపిస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో కన్నడ యాక్టర్ దీక్షిత్‌ శెట్టి కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో మాస్ మూవీ మేకర్స్‌, ధీరజ్‌ మొగిలినేని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై విద్య కొప్పినీడి, ధీరజ్‌ మొగిలినేని నిర్మిస్తుండ‌గా..ఈ మూవీకి పాపులర్ మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ హేశమ్ అబ్దుల్ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తుండటంతో ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Her eyes smile before she does. And they speak the words that she won’t 🫰🏻❤️

Introducing #TheGirlfriend 🫰🏻😍

Wishing the National crush, the ever joyous & cheerful @iamRashmika a very Happy Birthday ✨@Dheekshiths @23_rahulr @GeethaArts #AlluAravind @SKNOnline… pic.twitter.com/850RWKE8mD

— Geetha Arts (@GeethaArts) April 5, 2024