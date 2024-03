Rashmika Mandanna | నేనెప్పుడూ అలా చెప్పలేదు.. పుకార్లపై రష్మిక మందన్నా

Rashmika Mandanna | కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna)కు సంబంధించిన ఏదో ఒక గాసిప్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుందని తెలిసిందే.

March 8, 2024 / 06:52 AM IST

Rashmika Mandanna | తెలుగు, తమిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకున్న భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna). ఈ భామకు సంబంధించిన ఏదో ఒక గాసిప్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుందని తెలిసిందే. రష్మిక చేతిలో కేవలం యాక్షన్‌ సినిమాలు మాత్రమే ఉన్నాయని, ఈ బ్యూటీ రొమాంటిక్‌ సినిమాల్లో నటించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుందని చెప్పినట్టు నెట్టింట వార్తలు దర్శనమిచ్చాయి.

అయితే వీటిపై రష్మిక ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందిస్తూ.. అలాంటిదేమి లేదని, తానెప్పుడూ అలా చెప్పలేదని స్పష్టత ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ రష్మికపై కొన్ని రోజులకు మరో గాసిప్‌ తెరపైకి వచ్చింది. యానిమల్ గ్రాండ్ సక్సెస్‌ తర్వాత రష్మిక మందన్నా తన రెమ్యునరేషన్‌ను పెంచేసిందంటూ పుకారు ఆన్‌లైన్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. అంతటితో ఆగకుండా ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు సినిమాను స్క్రిప్ట్‌ నచ్చకున్నా కేవలం శర్వానంద్‌, డైరెక్టర్ కిశోర్‌ తిరుమల వల్లే ఒప్పుకుందంటూ న్యూస్ రౌండప్ చేస్తోంది.

అయితే ఇలా వరుస పుకార్లను కొట్టిపారేస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో తెగ చర్చించుకుంటున్న అభిమానులకు ఎప్పటికప్పుడూ క్లారిటీ ఇస్తూ వస్తోంది రష్మిక. ఈ భామ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. వీటిలో ఒకటి పుష్ప ది రూల్‌. మరోవైపు శేఖర్‌ కమ్ముల, ధనుష్‌ కాంబోలో వస్తున్న DNSలో కూడా నటిస్తోంది. దీంతోపాటు The Girlfriend చిత్రంలో కూడా నటిస్తోంది

A message like this makes it all worth it. ❤️ thankyou.!!

You’ve made my heart happy. ❤️ https://t.co/gIDA9MvVtE — Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 29, 2023

గ్రీన్ శారీలో..

Looks like my @iamRashmika mam doesn’t had lunch Correct know Rashu mam? Your eyes saying your hungry First go and eat something re Today’s Pic’s from #Animal Press Meet In Chennai Looking cute Rashu mam But your eyes are looking tired Skipped sleep?#RashmikaMandanna pic.twitter.com/GglZ2ffDDZ — Rashmika Karnataka Fc 🤍 (@RoshKarnatakaFc) November 26, 2023

ప్రమోషన్స్‌లో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌..

“#SandeepReddyVanga‘s Next Film is with #Prabhas Anna, If he has a Small Role for me I would love to be part of #Spirit 🔥” – #RanbirKapoor During #AnimalTheFilm Promotions pic.twitter.com/PlQpHVsJgn — Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) November 24, 2023

యానిమల్‌ ప్రమోషనల్ స్టిల్స్‌..

నాన్న నువ్‌ నా ప్రాణం లిరికల్‌ సాంగ్‌..

Satranga సాంగ్‌..

తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్‌..

Read Today's Latest Cinema Telugu News