Rashmika Mandanna | నేనెప్పుడూ అలా చెప్పలేదు.. పుకార్లపై రష్మిక మందన్నా

Rashmika Mandanna | తెలుగు, తమిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న భామల్లో టాప్లో ఉంటుంది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna). ఈ భామకు సంబంధించిన ఏదో ఒక గాసిప్ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుందని తెలిసిందే. రష్మిక చేతిలో కేవలం యాక్షన్ సినిమాలు మాత్రమే ఉన్నాయని, ఈ బ్యూటీ రొమాంటిక్ సినిమాల్లో నటించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుందని చెప్పినట్టు నెట్టింట వార్తలు దర్శనమిచ్చాయి.
అయితే వీటిపై రష్మిక ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందిస్తూ.. అలాంటిదేమి లేదని, తానెప్పుడూ అలా చెప్పలేదని స్పష్టత ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ రష్మికపై కొన్ని రోజులకు మరో గాసిప్ తెరపైకి వచ్చింది. యానిమల్ గ్రాండ్ సక్సెస్ తర్వాత రష్మిక మందన్నా తన రెమ్యునరేషన్ను పెంచేసిందంటూ పుకారు ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. అంతటితో ఆగకుండా ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు సినిమాను స్క్రిప్ట్ నచ్చకున్నా కేవలం శర్వానంద్, డైరెక్టర్ కిశోర్ తిరుమల వల్లే ఒప్పుకుందంటూ న్యూస్ రౌండప్ చేస్తోంది.
అయితే ఇలా వరుస పుకార్లను కొట్టిపారేస్తూ సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చించుకుంటున్న అభిమానులకు ఎప్పటికప్పుడూ క్లారిటీ ఇస్తూ వస్తోంది రష్మిక. ఈ భామ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. వీటిలో ఒకటి పుష్ప ది రూల్. మరోవైపు శేఖర్ కమ్ముల, ధనుష్ కాంబోలో వస్తున్న DNSలో కూడా నటిస్తోంది. దీంతోపాటు The Girlfriend చిత్రంలో కూడా నటిస్తోంది
A message like this makes it all worth it. ❤️ thankyou.!!
You’ve made my heart happy. ❤️ https://t.co/gIDA9MvVtE
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 29, 2023
The Girlfriend 🤍@23_rahulr @GeethaArts #AlluAravind @SKNOnline #VidyaKoppineedi @DheeMogilineni @HeshamAWMusic @MassMovieMakers #DheerajMogilineniEntertainment pic.twitter.com/PWvjGI6g6S
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 6, 2023
గ్రీన్ శారీలో..
Looks like my @iamRashmika mam doesn’t had lunch
Correct know Rashu mam?
Your eyes saying your hungry
First go and eat something re
Today’s Pic’s from #Animal Press Meet In Chennai
Looking cute Rashu mam
But your eyes are looking tired
Skipped sleep?#RashmikaMandanna pic.twitter.com/GglZ2ffDDZ
— Rashmika Karnataka Fc 🤍 (@RoshKarnatakaFc) November 26, 2023
Ranbir Kapoor and Rashmika
Mandanna in Chennai today for promoting #Animal#ranbirkapoor #RashmikaMandanna #Bollywood#AnimalTheFilm pic.twitter.com/XdvfjSFLiy
— Ranbir Kapoor Online (@ranbirkapooron) November 26, 2023
#Rashmika Speech In #Animal Chennai Press Meet…😍#RashmikaMandanna #AnimalTheFilm pic.twitter.com/dnVSqvlWvA
— Cinema Time 🎟️ (@CinemaTime_) November 26, 2023
#Animal Chennai Press Meet Done 🌟#RanbirKapoor #RashmikaMandanna
Follow @CinemaTime_ ..💥 pic.twitter.com/3r1fVPlPlS
— Cinema Time 🎟️ (@CinemaTime_) November 26, 2023
RK and Rashmika today#RanbirKapoor #RashmikaMandanna #Animal #AnimalTheFilm #Bollywood pic.twitter.com/SruFvtaybV
— Ranbir Kapoor Online (@ranbirkapooron) November 26, 2023
Cute 💕 @iamRashmika #RashmikaMandanna pic.twitter.com/k9OHYs8jxW
— Rashmika Lover’s 💗 (@Rashuu_lovers) November 26, 2023
ప్రమోషన్స్లో రణ్బీర్కపూర్..
“#SandeepReddyVanga‘s Next Film is with #Prabhas Anna, If he has a Small Role for me I would love to be part of #Spirit 🔥”
– #RanbirKapoor During #AnimalTheFilm Promotions pic.twitter.com/PlQpHVsJgn
— Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) November 24, 2023
యానిమల్ ప్రమోషనల్ స్టిల్స్..
Guess the song which they danced for?
“W̶R̶O̶N̶G̶ WILD ANSWERS ONLY 😈”#RanbirKapoor𓃵 @iamRashmika @imvangasandeep #Animal #AnimalTheFilm #AnimalOn1stDec #UnstoppableWithNBK #NandamuriBalakrishna @ahavideoIN pic.twitter.com/48IJyhxBMR
— Animal The Film (@AnimalTheFilm) November 15, 2023
#MansionHouse #ValueZone #realkhiladiofficial @MYDrPainRelief @Manepally18 @sprite_india #ambicadurbarbathi pic.twitter.com/P0rkiYcolP
— ahavideoin (@ahavideoIN) November 14, 2023
Idi sample mathrame. asalu sisalu show abhi baaki hei mere dosth!😉Get ready for wildest entertainment Feast with team #Animal📷#UnstoppableWithNBK #NandamuriBalakrishna #RanbirKapoor @iamRashmika @imvangasandeep @AnimalTheFilm pic.twitter.com/00EOVynpJL
— ahavideoin (@ahavideoIN) November 14, 2023
నాన్న నువ్ నా ప్రాణం లిరికల్ సాంగ్..
Satranga సాంగ్..
తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్..