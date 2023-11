November 20, 2023 / 03:44 PM IST

Ranbir Kapoor | బాలీవుడ్‌లో ఉన్న మోస్ట్ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరోల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో ఉంటాడు స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ (Ranbir Kapoor). ఈ బీటౌన్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం యానిమల్‌ (Animal) సినిమాలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. అర్జున్‌ రెడ్డి, కబీర్‌ సింగ్ ఫేం సందీప్‌ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy vanga) దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. యానిమల్‌ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో డిసెంబర్‌ 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

రిలీజ్ డేట్‌ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో రణ్‌బీర్ కపూర్‌ టీం ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. బాలకృష్ణ సినిమాలంటేనే డైలాగ్స్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. నందమూరి హీరో ఆల్‌టైమ్ ఫేవరేట్‌ డైలాగ్స్‌లో ఒకటి ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు.. సింహం ముందు కాదు.. లెజెండ్‌ సినిమాలో బాలయ్య చెప్పే ఈ డైలాగ్‌ బాక్సాఫీస్‌ను ఏ స్థాయిలో ఓ ఊపు ఊపేసిందో తెలిసిందే. ఇప్పుడిదే డైలాగ్‌ను రణ్‌బీర్‌కపూర్ దించేసిన ఫ్యాన్స్‌ను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా రణ్‌బీర్‌కపూర్‌, రష్మిక మందన్నా, సందీప్‌ రెడ్డి అండ్‌ టీం అన్‌స్టాపబుల్‌ విత్‌ ఎన్‌బీకే (Unstoppable With NBK)షోలో సందడి చేశారని ఇప్పటికే అప్‌డేట్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. ది మోస్ట్ గిఫ్టెడ్‌ గ్రాండ్‌సన్‌ ఆఫ్ ది కపూర్స్‌.. రణ్‌బీర్ కపూర్‌ అంటూ గ్రాండ్‌ ఎలివేషన్స్‌తో స్టేజీపైకి ఆహ్వానించాడు బాలయ్య. ఆ తర్వాత బాలయ్య డైలాగ్స్‌ చెప్పిన రణ్‌బీర్‌కపూర్‌.. పైసా వసూల్‌ ట్రాక్‌కు బాలకృష్ణతో కలిసి డ్యాన్స్ చేశాడు. ఆహాలో స్ట్రీమింగ్‌ కాబోయే ఈ స్పెషల్‌ ఎపిసోడ్‌ నవంబర్‌ 24న ప్రీమియర్ కానుంది. ఎపిసోడ్‌ చాలా వినోదాత్మకంగా సాగనున్నట్టు ప్రోమోతో క్లారిటీ వచ్చేసింది.

యానిమల్‌లో బాబీ డియోల్‌, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పవర్‌ ఫుల్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా, బలమైన ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్‌తో సూపర్ థ్రిల్ అందించేలా యానిమల్‌ ఉండబోతుందని ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి‌. యానిమల్‌ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్‌, ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా, కృషన్‌ కుమార్‌, మురద్‌ ఖేతని నిర్మిస్తున్నారు.

బాలకృష్ణ, రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ అన్‌స్టాపబుల్‌ ప్రోమో..

The Most Handsomest of Kapoor’s #RanbirKapoor and The Most Charming of Nandamuri #NBK have the Wildest conversations on #UnstoppableWithNBK Premieres Nov 24!

Don’t miss it 😎 Premieres Nov 24, watch Promo ▶️https://t.co/kNYQHlAAjz#NandamuriBalakrishna… pic.twitter.com/Tew7qcCuJY

— ahavideoin (@ahavideoIN) November 20, 2023