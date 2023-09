Chiranjeevi | మిలియన్ల మందికి స్పూర్తిగా నిలుస్తూనే ఉండాలి.. చిరంజీవి జర్నీపై రాంచరణ్‌

September 22, 2023 / 08:31 PM IST

Chiranjeevi | ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ లేకుండా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. కోట్లాదిమంది హృదయాల్లో మెగాస్టార్‌గా సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నాడు చిరంజీవి (Chiranjeevi). ప్రాణం ఖరీదు (Pranam Khareedu) సినిమాతో సినీ కెరీర్‌ మొదలుపెట్టిన చిరంజీవి నాలుగున్నర దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కెరీర్‌ను పూర్తి చేసుకున్నాడు. సినీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకున్న కొత్త తరం నటీనటులందరికీ స్పూర్తిగా నిలుస్తూ.. కెరీర్‌లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని.. తిరుగులేని స్టార్‌డమ్‌ సంపాదించుకున్న చిరంజీవి తొలి సినిమా ప్రాణం ఖరీదు (సెప్టెంబర్ 22న 1978) విడుదలైన నేటికి 45 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది.

ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని చిరంజీవికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మెగాపవర్ స్టార్ రాంచరణ్‌ (Ramcharan) తన తండ్రి స్పూర్తిదాయక ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇది అద్బుతమైన ప్రయాణం.. మెస్మరైజింగ్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో చిరంజీవి ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తున్నారు. మీరు మీ ఆన్‌స్క్రీన్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌, ఆఫ్‌ స్క్రీన్‌ సామాజిక కార్యక్రమాలతో మిలియన్ల మందికి స్పూర్తిగా నిలుస్తూనే ఉండాలి. మీ కష్టపడే తత్వం, డెడికేషన్.. క్రమశిక్షణ విలువలను నేర్పించినందుకు ధన్యవాదాలు నాన్న.. ఓ సందేశాన్ని ట్వీట్ చేశాడు రాంచరణ్‌. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

భోళాశంకర్ సినిమాతో ప్రేక్షకులను నిరాశపర్చిన చిరంజీవి ప్రస్తుతం బింబిసార ఫేం మల్లిడి వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే సోషియా ఫాంటసీ నేపథ్యంలో వస్తున్న MEGA 157గా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి రిలీజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తోంది. మరోవైపు కూతురు సుస్మిత కొణిదెల హోంబ్యానర్‌ గోల్డ్‌ బాక్స్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌లో మెగా 156 మూవీ కూడా చేస్తున్నాడు చిరు.

