Mega Princes | పార్టీ లేదా బాస్‌ తాత.. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న మెగా ఫ్యాన్స్‌ మీమ్స్‌.. మీరూ చూసేయండి

June 20, 2023 / 06:02 PM IST

Mega Princes | మెగా ఫ్యామిలీలోకి మహాలక్ష్మీ అడుగుపెట్టిందని ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్‌ ఖుషీ అయిపోతున్నారు. రామ్‌చరణ్‌-ఉపాసన జంటకు పెళ్లయిన పదేండ్లకు వారికి కుమార్తె పుట్టిందనే సంతోషంలో మునిగితేలుతున్నారు. ఇప్పటికే మెగా ఫ్యాన్స్‌ పెద్ద ఎత్తున అపోలో ఆస్పత్రికి చేరుకుని సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. ఆస్పత్రి దాకా వెళ్లడం కుదరని ఫ్యాన్స్‌ సోషల్‌మీడియాలోనే రచ్చ లేపుతున్నారు. లిటిల్‌ మెగా ప్రిన్సెస్‌ వచ్చిందని మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి చెప్పడంతో.. చెర్రీ – ఉపాసన దంపతుల పాపకు మెగా ప్రిన్సెస్‌ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్సయిపోయారు. అదే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు. ఫన్నీ మీమ్స్‌ క్రియేట్‌ చేసి పోస్టులు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. వాటిలో కొన్ని నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఆడబిడ్డ పుట్టిందని తెలియడంతో చిరంజీవి, నాగబాబు, రామ్‌ చరణ్‌ సంతోషంతో ఆస్పత్రిలోన డ్యాన్స్‌ చేస్తున్నట్లుగా ఒక వీడియో మీమ్‌ క్రియేట్‌ చేసి కొందరు ఫ్యాన్స్‌ సోషల్‌మీడియాలో పోస్టు చేస్తే.. మరికొందరు మెగాస్టార్‌ తన సినిమాల్లో చిన్న పిల్లలతో ఆడుకుంటున్న వీడియోలను ట్వీట్‌ చేసి సంతోషాన్ని పంచుకుంటున్నారు. వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాలో బాసూ వేర్‌ ఈజ్‌ ది పార్టీ సాంగ్‌ క్లిప్‌ను పోస్టు చేసి.. పార్టీ లేదా బాస్‌ తాత అని అడిగేస్తున్నారు.

తాత మెగాస్టార్‌, చిన్నతాత పవర్‌స్టార్‌, నాన్న మెగా పవర్‌స్టార్‌, అమ్మ అపోలో ఆస్పత్రుల హెడ్‌, మామయ్య ఐకాన్‌ స్టార్‌ అని తెలిసిన తర్వాత మెగా ప్రిన్సెస్‌ ఎలా ఫీలవుతుంది.. ఆమె ఆటిట్యూడ్‌ ఎలా ఉంటుందని ఫన్నీగా క్రియేట్‌ చేసిన మీమ్‌ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక మెగా ప్రిన్సెస్‌ పుట్టినందుకు అత్యంత సంతోషంగా ఫీలయ్యేది అల్లు అర్జున్‌ కుమారుడు అయాన్‌ అంటూ కొందరు ట్వీట్స్‌ పెడుతున్నారు. వీటికి ఖుషీ సినిమాలోని పిల్లల ఇంట్రడక్షన్‌ సీన్‌ను కొందరు నెటిజన్లు పోస్టు చేస్తే.. పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జున్‌ డైలాగ్‌ను మరికొందరు పోస్టు చేస్తున్నారు.

Heartiest congratulations to the wonderful couple, @AlwaysRamCharan and @upasanakonidela, as they welcome their precious little bundle of joy into the world ❤️‍🔥 We are thrilled to share in their joy as they embrace parenthood.#aaacinemas#MegaPrincess@aaa_cinemas pic.twitter.com/B6dzk9Vk8a

— AAA cinemas (@aaa_cinemas) June 20, 2023