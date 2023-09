September 16, 2023 / 03:33 PM IST

Ramaiya Vastavaiya | బాలీవుడ్ బాద్‌షా నటుడు షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’(Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో రెడ్‌ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ (Red Chillies Entertainments) సమర్పణలో గౌరీ ఖాన్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. సెప్టెంబరు 7న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.695 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఇక ఈ వారం నార్త్‌లో చెప్పుకోదగ్గ రేంజ్‌లో సినిమాలేవి రిలీజ్‌ కాకపోవడం బాగా కలిసొచ్చింది. ఇదే జోరు కొనసాగితే వచ్చే వారంలోపు వెయ్యి కోట్ల మార్క్‌ అందుకునే చాన్స్‌ ఉంది. ఇక ఈ మూవీలోని ‘చలేయా’(Chaleya), జిందా బందా, ‘నాట్ రామయ్యా వస్తావయ్యా’ (Not Ramaiyavastavaiya) అనే సాంగ్‌లు చాలా పెద్ద హిట్టయ్య‌యి. ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా విశేష ఆద‌ర‌ణ పొందయి.

ఇక ఇప్ప‌టికే ‘నాట్ రామయ్యా వస్తావయ్యా’ (Not Ramaiyavastavaiya) అనే పార్టీ సాంగ్‌ను విడుద‌ల చేసిన మేక‌ర్స్ తాజాగా ఈ పాట‌కు ఎక్స్‌టెండెడ్ వెర్ష‌న్‌ను విడుద‌ల చేశారు. అప్పుడేమో చయ్యా చయ్యా రే.. ఇప్పుడేమో థా థా థైయా.. రామయ్యా… వస్తావయ్యా.. అంటూ సాగిన ఈ పాట హై-ఎనర్జీ సెలబ్రేషన్‌లా ఉంది. ఇక ఈ పాట‌పై షారుఖ్‌ఖాన్ స్పందిస్తూ.. పని మాత్రమే చేస్తూ ఆనందం లేకపోతే ఎంత హ్యాండ్సమ్ అయిన డ‌ల్ బాయ్ అయిపోతాడు. అది ఎలాగో నీ బాబుని చూపించనివ్వు. డిస్కో జాజ్ బ్లూస్ అన్ని మర్చిపోండి. దేశి బీట్‌కి ఉర్రుతలు ఊగండి అంటూ షారుఖ్ రాసుకోచ్చాడు.

All work and no joy makes handsome a dull boy. Let Daddy show u how it’s done… disco jazz blues saare bhool jaa… desi beat pe bas jhool jaa…#NotRamaiyaVastavaiya Extended Version Out Now-https://t.co/uCyW6CNbnQ

Watch #Jawan in cinemas – in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/SOEbRf6yLO

