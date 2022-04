April 5, 2022 / 06:54 PM IST

ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు రాంగోపాల్ వ‌ర్మ (Ram Gopal Varma) భార‌త సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌లో తొలిసారి ఎవ‌రూ చేయ‌న‌ట్వంటి స్వ‌లింగ సంప‌ర్కుల ప్రేమ‌క‌థ (ఎల్జీబీటీ క‌మ్యూనిటీ)ను తెర‌కెక్కిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అప్స‌రా రాణి (ApsaraRani), నైనా గంగూలీ (NainaGanguly) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో డేంజ‌ర‌స్ (Dangerous) టైటిల్‌తో వ‌స్తున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 8న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల‌వుతోంది. తెలుగులో మా ఇష్టం టైటిల్‌తో వ‌స్తోంది. అయితే ఈ సినిమా ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌కు పీవీఆర్, ఐనాక్స్ సినిమాస్ నో చెప్పాయి.

లెస్బియ‌న్ థీమ్‌తో సినిమా వ‌స్తున్న కార‌ణంగా ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకుంది యాజ‌మాన్యం. ఇదే విష‌యాన్ని తెలియ‌జేస్తూ..సెటైరిక‌ల్ ట్వీట్ చేశాడు వ‌ర్మ‌. లెస్బియ‌న్ థీమ్ ఆధారంగా తెర‌కెక్కించిన సినిమా ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌కు నో చెప్ప‌డం విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించాడు వ‌ర్మ‌. పీవీఆర్, ఐనాక్స్ సినిమాస్ యాజ‌మాన్యం ఎల్జీబీటీ కమ్యూనిటీకి తాము వ్య‌తిరేక‌మ‌ని క్లియ‌ర్‌గా చెబుతున్నార‌ని ట్వీట్ చేశాడు వ‌ర్మ‌.

పీవీఆర్, ఐనాక్స్ సినిమాస్ యాజ‌మాన్యం యాంటీ ఎల్జీబీటీ క‌మ్యూనిటీ స్టాండ్‌కు వ్య‌తిరేకంగా నిల‌బ‌డాల‌ని..ఎల్జీబీటీ కమ్యూనిటీకే కాదు..నేను ప్ర‌తీ ఒక్క‌రికీ విజ్ఞ‌ప్తి చేస్తున్నా. ఇది మాన‌వ హ‌క్కుల ఉల్లంఘ‌నే అంటూ ఘాటుగా ట్వీట్ చేశాడు వ‌ర్మ‌. మ‌రి దీనిపై స‌ద‌రు థియేట‌ర్ల యాజ‌మాన్యాలు ఏమైనా స్పందిస్తాయేమో చూడాలి.

I request not only the #LGBT community but also everyone to stand up against the management of @_PVRcinemas and ⁦@INOXCINEMAS⁩ for their ANTI #LGBT stand ..This is an insult to human rights pic.twitter.com/HgaIYw9mbA

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 5, 2022