July 28, 2022 / 07:15 PM IST

హాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ డానియ‌ల్ క్రేగ్ న‌టించిన జేమ్స్ బాండ్ (James Bond) ప్రాంఛైజెస్ వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా ఎంత ఫేమ‌స్సో ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌సరం లేదు. స్ట‌న్నింగ్ యాక్టింగ్ మాత్ర‌మే కాదు..ఒళ్లు గ‌గుర్పొడిచే స్టంట్స్ తో సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై జేమ్స్ బాండ్ చేసే యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాలు మామూలుగా ఉండ‌వు. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క్రేజ్ సంపాదించిన జేమ్స్ బాండ్ పాత్ర‌కు డానియ‌ల్ క్రేగ్ (Daniel Craig) త‌ర్వాత న్యాయం చేసే యాక్ట‌ర్ ఎవ‌రైనా ఉన్నారా..? అంటే అవున‌నే అంటున్నాడు ల్యూక్ కేజ్ (అమెరిక‌న్ టీవీ సిరీస్‌) సృష్టిక‌ర్త చియో హోడ‌రి కొక‌ర్ (Cheo Hodari Coker).

ఇంతకీ ఆ యాక్ట‌ర్ ఎవ‌ర‌నే క‌దా మీ డౌటు. డానియ‌ల్ క్రేగ్‌లా న్యాయం చేసే ఆ న‌టుడు టాలీవుడ్ హీరోనే కావ‌డం విశేషం. అత‌డెవ‌రో ఊహించారా..? ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో త‌న యాక్టింగ్‌తో హాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీల‌తో ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్న రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) . అవును రాంచ‌ర‌ణ్ అయితే జేమ్స్ బాండ్ పాత్ర చేసేందుకు అన్నీ అర్హ‌తలు క‌లిగిన యాక్ట‌ర్ అని ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు చియో. డానియ‌ల్ క్రేగ్ 2021లో No Time To Die త‌ర్వాత మ‌రే సినిమా చేయ‌లేదు.

దీంతో ఇక నెక్ట్స్ రాబోయే ప్రాజెక్టులో రాంచ‌ర‌ణే కనిపిస్తాడా..? అంటూ వార్త‌లు ఊపందుకున్నాయి. నెక్ట్స్ జేమ్స్ బాండ్ చాయిస్ విష‌యంలో చియో హోడ‌రి కొక‌ర్ ప‌లువురు యాక్ట‌ర్ల పేర్ల‌ను ప్ర‌స్తావిస్తూ..ఇడ్రిస్ ఎల్బా, సోప్ డిరిసు, మాథ్యూ గూడె, డామ్స‌న్ ఇడ్రిస్‌, ఆర్ఆర్ఆర్ లో రాంచ‌ర‌ణ్ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. దీంతో కొన్ని గంట‌ల వ్య‌వ‌ధిలోనే రాంచ‌ర‌ణ్‌ ఫ్యాన్స్ నుంచి కామెంట్ల వ‌ర్షం కురిసింది.

Damn! That escalated quickly. Everyone knows Idris from, well, everything, but to get inside my thinking, watch Sope in "Gangs Of London," Matthew G in "The Offer", Damson in "Snowfall" and Ram in "RRR". They all deserve a shot at a Savile Row suit and a Walther PPK. https://t.co/8ZGV4UFd9P

— Cheo Hodari Coker (@cheo_coker) July 27, 2022