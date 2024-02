February 5, 2024 / 03:07 PM IST

Rakul preet singh | తన అందం, అభినయంతో టాలీవుడ్‌తోపాటు బాలీవుడ్‌లో కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ (Rakul preet singh). టాలీవుడ్‌లో అగ్రహీరోలతో నటించిన ఈ ఢిల్లీ భామ ప్రస్తుతం తన దృష్టిని అంతా బాలీవుడ్‌పైనే పెట్టింది. అయితే ఈ భామ త్వ‌ర‌లో పెళ్లి పీట‌లు ఎక్క‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ న‌టుడు జాకీ భగ్నానీతో ర‌కుల్ ఈ నెల 21న గోవాలో పెళ్లి చేసుకోబోతుంది. ఈ క్ర‌మంలో ర‌కుల్ ప్రీత్‌ సింగ్ త‌న స్నేహితుల‌కు బ్యాచిలర్ పార్టీ ఇచ్చింది.

థాయ్ లాండ్ వేడుక‌గా ఈ బ్యాచిల‌ర్ పార్టీ జ‌రుగ‌గా.. ఈ పార్టీకి టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ప్రగ్యా జైస్వాల్, సీర‌త్ క‌పూర్, మంచు లక్ష్మి త‌దిత‌రులు హాజ‌ర‌య్యారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 21న గోవాలోని ఓ రిసార్ట్‌లో కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో ర‌కుల్ పెళ్లి గ్రాండ్‌గా జ‌రుగ‌నుంది.

PanIndia Star #RakulpreetSingh and #jackkybhagnani host a bachelor party in #Thailand , enjoy with friends #LakshmiManchu #PragyaJaiswal #SeeratKapoor and others. The couple will reportedly get married in Goa in February. pic.twitter.com/2EOrsYP4lO

— Actor Kayal Devaraj (@kayaldevaraj) February 5, 2024