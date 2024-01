Rakul preet singh | మెడలో పూలమాల.. పెళ్లిపై రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ క్లారిటీ ఇచ్చినట్టేనా..?

January 1, 2024 / 08:54 PM IST

Rakul preet singh | తన అందం, అభినయంతో టాలీవుడ్‌తోపాటు బాలీవుడ్‌లో కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ (Rakul preet singh) . టాలీవుడ్‌లో అగ్రహీరోలతో నటించిన ఈ ఢిల్లీ భామ ప్రస్తుతం తన దృష్టిని అంతా బాలీవుడ్‌పైనే పెట్టింది. నూతన సంవత్సరం 2024లోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ జాకీ భగ్నానీతో కలిసి తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుండే రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌.. తామిద్దరూ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నామంటూ కూడా చెప్పేసింది. ఈ ఇద్దరు త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారంటూ ఇప్పటికే సోషల్‌ మీడియాలో వార్తలు హల్‌ చల్‌ చేస్తుండగా.. టైం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా గుడ్‌ న్యూస్‌ చెబుతామని కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేసింది రకుల్‌.

తాజాగా నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మెడలో పూలమాల (Garland) వేసుకుని హ్యాపీ మూడ్‌ను ఆస్వాదిస్తున్న క్షణాలకు సంబంధించిన ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. ఇప్పుడీ ఫొటోలపైనే అందరి దృష్టి పడింది. తన పెళ్లికి వేళయిందని ఈ ఫొటోలతో రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ చెప్పకనే చెప్పేస్తుందంటూ చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు సినీ జనాలు. త్వరలోనే రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌-జాకీభగ్నానీతో డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌కు అంతా సిద్దమైందని.. ఈ ఇద్దరు ఫిబ్రవరి 22న గోవాలోని ఓ రిసార్ట్‌లో కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో వెడ్డింగ్‌కు ప్లాన్ చేసుకున్నారని ఓ న్యూస్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. మరి ఈ వార్తలపై రకుల్‌ నుంచి ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన వస్తుందేమో చూడాలంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

రకుల్‌ న్యూ ఇయర్ వెకేషన్‌ స్టిల్స్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. రకుల్‌ ప్రస్తుతం హిందీలో మేరీ పత్నీ కా రీమేక్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. మరోవైపు తమిళంలో తెరకెక్కుతున్న అయలాన్‌, ఇండియన్‌ 2 సినిమాల్లో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తోంది. రకుల్‌ తెలుగులో చివరగా 2021లో వచ్చిన కొండపొలంలో నటించింది. ఆ తర్వాత హిందీపైనే ఎక్కువ ఫోకస్‌ పెట్టింది.

