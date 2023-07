July 24, 2023 / 03:38 PM IST

Jailer Audio Launch | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం జైలర్ (Jailer). నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఆగస్టు 10న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది రజినీకాంత్ టీం. జైలర్‌ ఆడియో లాంచింగ్‌ ఈవెంట్‌ను జులై 28న చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్‌ అభిమానులు, ఫాలోవర్ల కోసం 1000 ఉచిత పాస్‌లను జారీ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే.

రిజిస్ట్రేషన్‌ను షురూ చేసిన వెంటనే కేవలం 15 సెకన్లలో మొత్తం పాస్‌లు క్లైయిమ్ చేసుకున్నారని మేకర్స్‌ తెలియజేశారు. తలైవా క్రేజ్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉందో ఈ ఒక్క విషయం చెప్పేస్తుంది. యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ సూపర్‌ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్‌, సునీల్‌, తమన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే సినిమాలోని పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ విడుదల చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. జైలర్‌లో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు, వసంత్‌ రవి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

జైలర్‌ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. రజినీకాంత్‌ మరోవైపు జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 170 (Thalaivar 170)కూడా ప్రకటించాడని తెలిసిందే. లీడింగ్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.

All the passes have been claimed in just 15 seconds🔥 #JailerAudioLaunch@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial #Jailer pic.twitter.com/Kar0XmyFqr

— JAILER (@Jailer_Movie) July 24, 2023