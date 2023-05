May 8, 2023 / 11:49 AM IST

Rajinikanth | సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీ స్క్రీన్‌ మీద కనబడితే అభిమానులు చేసే రచ్చ అంతా ఇంతా కాదు. ఈలలు, గోలలతో థియేటర్‌లు మార్మోగిపోతుంటాయి. ఆయన సినిమా రిలీజైతే తమిళనాడులో ఒక పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆయన ఫ్లాపు సినిమాలు సైతం కొంత మంది హీరోల బ్లాక్‌బస్టర్‌ సినిమాల రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు సాధిస్తుంటాయి. అయితే గత కొంత కాలంగా రజనీకి అస్సలు కలిసి రావడం లేదు. కష్టపడి స్టంట్‌లు గట్రా చేసిన సినిమాలు బెడిసి కొడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రజనీ ఆశలన్నీ జైలర్‌ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. నెల్సన్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ఆగస్టులో రిలీజ్‌ కాబోతుంది.

ఇక రజనీ దీనితో పాటుగా కూతురు ఐశ్వర్య దర్శకత్వంలో లాల్ సలాం అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. స్పోర్ట్స్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో విష్ణు విశాల్‌, విక్రాంత్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో రజనీకాంత్‌ కనిపించనున్నాడు. తాజాగా ఆయన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సినిమాలో రజనీ మోయిదీన్‌ భాయ్‌గా కనిపించనున్నాడు. ముస్లిం గెటప్‌లో ఉన్న రజనీ లుక్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే కొందరు ఫ్యాన్స్‌ మాత్రం రజనీ ఫస్ట్‌లుక్‌పై తీవ్రంగా నిరాశపడ్డారు. ఆయన ఫోటో మార్ఫింగ్‌ చేసినట్లు ఉందని, అసలు ఆ గెటపే రజనీకి షూట్‌ కాలేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరన్‌ ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో రజనీకి ఓ చెల్లెలు కూడా ఉందని సమాచారం. ఇక ఆ పాత్రలో జీవిత రాజశేఖర్‌ నటించబోతున్నట్లు టాక్‌. ఏ.ఆర్ రెహమాస్‌ స్వరాలందిస్తున్న ఈ సినిమాను వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసి ఇదే ఏడాది ద్వితియార్థంలో రిలీజ్‌ చేయాలని ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. ఇక ఐశ్వర్య దీనితో పాటుగా ఐశ్వర్య ‘ఓ సాతి చల్‌’ అనే హిందీ సినిమాను కూడా తెరకెక్కిస్తుంది.

Everyone’s favourite BHAI is back in Mumbai 📍 Make way for #Thalaivar 😎 SuperStar 🌟 #Rajinikanth as #MoideenBhai in #LalSalaam 🫡

இன்று முதல் #மொய்தீன்பாய் ஆட்டம் ஆரம்பம்…! 💥

🎬 @ash_rajinikanth

🎶 @arrahman

🌟 @rajinikanth @TheVishnuVishal & @vikranth_offl

🎥… pic.twitter.com/OE3iP4rezK

— Lyca Productions (@LycaProductions) May 7, 2023