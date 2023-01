నా జీవిత రూపకర్త ఆమే.. తను లేకపోతే నేను ఈ స్థాయిలో ఉండేవాడిని కాదేమో : రాజమౌళి స్పీచ్‌

January 16, 2023 / 02:53 PM IST

Rajamouli | దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రం అదరగొడుతోంది. ఈ చిత్రం విదేశాల్లోనూ సత్తా చాటుతోంది. ఇప్పటికే ఎన్నో ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు సొంతం చేసుకున్న ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌.. తాజాగా మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఉత్తమ విదేశీ భాష చిత్రంగా క్రిటిక్స్‌ ఛాయిస్‌ అవార్డును సొంతం చేసుకుంది. లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లో జరిగిన ఈ అవార్డుల వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్న రామజౌళి.. ఈ సందర్భంగా స్టేజ్‌పై మాట్లాడారు.

ఈ అవార్డులు అందుకోవడానికి కారణం త‌న జీవితంలోని మ‌హిళలే అని చెప్పారు. ‘ఈ అవార్డును నా జీవితంలోని మహిళలందరికీ అంకితం చేస్తున్నా. మా అమ్మ రాజనందిని పాఠశాల విద్య కంటే కూడా నన్ను కామిక్స్, స్టోరీ పుస్తకాలు ఎక్కువ చదివేలా ప్రోత్సహించింది. నాలోని క్రియేటివిటీని ఎంకరేజ్‌ చేసింది. మా వదిన శ్రీవల్లి నన్ను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూ.. నేను జీవితంలో మెరుగ్గా ఉండాలని కోరుకునేది. నా భార్య రమా.. నా చిత్రాలకు కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ మాత్రమే కాదు. అంతకు మించి నా జీవితానికి రూపకర్త. ఆవిడలేకపోతే నేను ఈ స్థాయికి చేరే వాడిని కాదేమో. నా కూతుళ్లు. వారు ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదు. వాళ్ల స్మైల్‌ చాలు నా జీవితంతో వెలుగులు నిండుతాయి. మేరా భారత్‌ మహాన్‌. జై హింద్‌..’ అంటూ స్పీచ్‌ను ముగించారు. ఈ వీడియోను ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ టీం ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

RRR won the BEST FOREIGN LANGUAGE FILM award at the #CritcsChoiceawards 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Here’s @ssrajamouli acceptance speech!!

MERA BHARATH MAHAAN 🇮🇳 #RRRMovie pic.twitter.com/dzTEkAaKeD

— RRR Movie (@RRRMovie) January 16, 2023