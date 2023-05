Anand Mahindra | ఆ సినిమా తీయాలని రాజమౌళికి ఆనంద్‌ మహీంద్రా సూచన.. దర్శకధీరుడి రిప్లై ఇదీ

May 1, 2023 / 12:40 PM IST

Anand Mahindra | ‘బాహుబలి’ (Bahubali), ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్రాలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా (World Wide) గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు టాలీవుడ్‌ (Tollywood) దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (SS Rajamouli). ఆయన సినిమాలో ఛాన్స్‌ కోసం స్టార్‌ నటులు ఎదురుచూస్తుంటారు. అలాంటి రాజమౌళికి ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra).. తాజాగా ఓ కీలక సూచన చేశారు. ఇండస్ వ్యాలీ (Indus Valley Civilisation) (సింధు నాగరికత)పై ఓ సినిమా చేయాలని రాజమౌళికి ఆనంద్ మహీంద్రా సూచించారు.

సింధు నాగరికతను చూపించే హరప్పా (Harappa), మొహెంజొ దారొ (Mohenjo Daro)కు సంబంధించిన ఓ ఫోటోని షేర్ చేసిన మహీంద్రా.. ‘ఇలాంటి చిత్రాలు మన చరిత్రకు జీవం పోస్తాయి. మన సంస్కృతి మనకు గుర్తుకు తెచ్చే వాటిలో ఇలాంటివి ఉదాహరణలుగా ఉంటాయి. మన ప్రాచీన నాగరికత గురించి చెప్తూ నాటి పరిస్థితులు ప్రపంచానికి తెలిసేలా ఓ సినిమా తీయాలని రాజమౌళిని కోరుతున్నా’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. మహీంద్రా ట్వీట్‌కు రాజమౌళి స్పందించారు.

‘అవును సర్, ధోలవీర (Dholavira)లో మగధీర (Magadheera) షూటింగ్‌ చేస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడ చాలా పురాతనమైన చెట్టును చూశాను. అది శిధిలంగా మారిపోయింది. అప్పుడే సింధు నాగరికత ఎదుగుదల, పతనంపై ఓ చిత్రం తీయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకు పాకిస్థాన్‌ వెళ్లాను. అక్కడ మొహెంజొ దారొకు వెళ్లి రీసెర్చ్‌ చేయాలని ఎంతో ప్రయత్నించా. కానీ, నాకు అనుమతి ఇవ్వలేదు’ అంటూ మహీంద్రా సూచనకు రాజమౌళి బదులిచ్చారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన ట్విట్టర్‌ సంభాషణ వైరల్‌గా మారింది.

These are amazing illustrations that bring history alive & spark our imagination. Shoutout to @ssrajamouli to consider a film project based on that era that will create global awareness of that ancient civilisation…😊 https://t.co/ApKxOTA7TI

Yes sir… While shooting for Magadheera in Dholavira, I saw a tree so ancient that It turned into a fossil. Thought of a film on the rise and fall of Indus valley civilization, narrated by that tree!!

Visited Pakistan few years later. Tried so hard to visit Mohenjodaro. Sadly,… https://t.co/j0PFLMSjEi

— rajamouli ss (@ssrajamouli) April 30, 2023