Rahul Ravindran | సమంత త్రోబ్యాక్ స్టిల్‌ షేర్ చేసిన రాహుల్ రవీంద్రన్‌.. స్పెషలేంటో తెలుసా..?

టాలీవుడ్‌ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో ఒకరు రాహుల్‌ రవీంద్రన్ (Rahul Ravindran)‌. యాక్టర్‌గానే కాదు దర్శకుడిగా కూడా అందరికీ పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని సెలబ్రిటీ. రాహుల్‌ రవీంద్రన్‌ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత (Samantha) త్రోబ్యాక్‌ స్టిల్‌ ఒకటి నెట్టింట షేర్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఈ స్టిల్‌ ప్రత్యేకతేంటనుకుంటున్నారా..? 14 ఏండ్ల క్రితం నాటిది ఈ స్టిల్‌.

నేను గుర్తించిన ఈ ఫొటో చూడండి. రోహిత్‌ రవీంద్రన్‌ (రాహుల్ రవీంద్రన్‌ సోదరుడు) 14 సంవత్సరాల క్రితం మా టెర్రస్‌ మీద తీసిన ఫొటో. 13 ఏండ్ల (ఆమె సినీ ప్రయాణాన్ని ఉద్దేశిస్తూ) సామ్‌కు శుభాకాంక్షలు.. ఇలా మరిన్ని దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకోవాలని రాహుల్ రవీంద్రన్‌ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

సమంత ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. గుణ శేఖర్ డైరెక్షన్‌లో శాకుంతలం సినిమాలో టైటిల్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. శాకుంతలం ఏప్రిల్‌ 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. మరోవైపు విజయ్‌ దేవరకొండ-శివనిర్వాణ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఖుషిలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. గతేడాది సీతారామంలో మెరిసిన రాహుల్ రవీంద్రన్‌ ప్రస్తుతం తమిళంలో ది గ్రేట్‌ ఇండియన్ కిచెన్‌లో నటిస్తున్నాడు.

Look at this photo I found… @Rohit_Ravindran clicked it 14 years back on our terrace:) Congratulations on 13 years Sammy… here’s to many more decades 🥂😊 https://t.co/rlYoEvhMaG pic.twitter.com/RQ196MDeud

— Rahul Ravindran (@23_rahulr) February 26, 2023