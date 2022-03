March 14, 2022 / 09:57 PM IST

పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్ర‌భాస్ న‌టించిన తాజా ప్రాజెక్టు రాధేశ్యామ్ (Radhe Shyam). రాధాకృష్ణ‌కుమార్ (Radha Krishna Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో యూనివ‌ర్స‌ల్ రొమాంటిక్ పీరియాడిక్ డ్రామా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో పూజాహెగ్డే (Pooja Hegde) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టించింది. అందాల రాక్ష‌సి ఫేం డైరెక్ట‌ర్ హ‌ను రాఘ‌వపూడి (Hanu Raghavapudi) ఈ సినిమాపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు.

రాధేశ్యామ్ లాంటి సినిమా చాలా అరుదుగా వ‌స్తుంది. సోద‌రుడు రాధాకృష్ణ కుమార్ అద్బుతంగా తెర‌కెక్కించాడు. ప్ర‌భాస్‌ను విక్ర‌మాదిత్య‌గా చూడ‌టం విజువ‌ల్ ట్రీట్ లాంటింది. పూజాహెగ్డే ప్రేర‌ణ పాత్ర‌లో అద్బుతంగా జీవించేసింది. ఈ ఎపిక్ ల‌వ్ స్టోరీని సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై వీక్షించి అద్బుత‌మైన అనుభూతిని పొందండి అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

#RadheShyam is one of its kind & very rare. Commendable job @director_radhaa brother. It’s a treat to watch #Prabhas garu as Vikramaditya and @hegdepooja as Prerana is spectacular! Go watch this epic love story on big screens & experience the euphoria@justin_tunes @UV_Creations

