February 2, 2024 / 07:25 AM IST

Pushpa The Rule | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa 2). సుకుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో అల్లు అర్జున్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్ హిట్‌ కొట్టిన పుష్ప.. ది రైజ్‌కు కొనసాగింపుగా వస్తోంది. ఫస్ట్ పార్టులో శ్రీవల్లిగా అలరించిన కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna) మరోసారి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో సందడి చేయనుంది. తాజాగా పుష్ప 2 షూటింగ్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఈ చిత్రంలో పుష్పరాజ్‌ స్నేహితుడు కేశవ పాత్రలో జగదీశ్‌ ప్రతాప్ బండారి నటించాడని తెలిసిందే.

సీక్వెల్‌లో కూడా జగదీశ్‌ బండారి (Jagadeesh bandari) నటిస్తున్నాడు. అయితే ఓ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్‌ సూసైడ్‌ కేసుకు సంబంధించిన హైదరాబాద్‌ పోలీసులు జగదీశ్‌ బండారిని అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పుష్ప 2 షూటింగ్ వాయిదా పడ్డది. డిసెంబర్‌ 2023 నుంచి జగదీశ్‌ బండారి చంచల్‌గూడ జైలులో ఉన్నట్టు టాలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. తాజా న్యూస్‌ ప్రకారం ప్రకారం జగదీశ్‌ బండారి బెయిల్‌పై విడుదలై.. పుష్ప 2 షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయినట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ లో ఓ వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది. సినిమాలో కీలకంగా వచ్చే గంగమ్మ జాతర సీన్‌ షూట్‌లో జగదీశ్ బండారి పాల్గొంటున్నట్టు సమాచారం.

ఈ చిత్రంలో ఫహద్‌ ఫాసిల్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌ (Mythri Movies Makers)లో రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ అదిరిపోయే ఆల్బమ్‌ను రెడీ చేశాడట. ఫస్ట్‌ పార్ట్‌ పుష్ప..ది రైజ్‌ తెలుగుతోపాటు విడుదలైన అన్ని భాషల్లో మ్యూజికల్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించిన ఈ మూవీ అల్లు అర్జున్‌కు పాన్ ఇండియాక్రేజ్‌ తెచ్చి పెట్టింది. ఇప్పుడు సీక్వెల్‌తో మరోసారి రికార్డుల మోత మోగించడం ఖాయమని తాజా అప్‌డేట్స్‌తో అర్థమవుతోంది.

పుష్పరాజ్‌ ఎక్కడ..?

పుష్ప ది రూల్‌ రిలీజ్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ ..

