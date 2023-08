August 13, 2023 / 03:50 PM IST

Pushpa-2 Movie Poster | ఇంకా రిలీజ్‌ డేటు కూడా ఖరారు కానీ పుష్ప-2 పై ప్రేక్షకుల్లో మాములు అంచనాల్లేవు. ఎప్పుడొచ్చిన బంపర్‌ హిట్టవడం ఖాయం అని అప్పుడే బాక్సాఫీస్‌ లెక్కలు కూడా వేసేస్తున్నారు. బన్నీ ఈ సారి వెయ్యి కోట్లు కొల్లగొట్టడం పక్కా అని ఫ్యాన్స్‌ ధీమాగా ఉన్నారు. దానికి తగ్గట్టే సుక్కు సైతం సినిమాను వేరే లెవల్‌కు తీసుకెళ్లేలా ప్లాన్‌ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్ వీడియో టాలీవుడ్‌తో సహా అన్ని వుడ్‌లలోనూ సంచలనాలు సృష్టించింది. జస్ట్‌ గ్లింప్సే ఆ రేంజ్‌లో ఉంటే సినిమా ఇంకా ఏ లెవల్లో ఉండబోతుందో అని తెగ ఆసక్తితో ఉన్నారు. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా ఓ అరుదైన రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది.

బన్నీ బర్త్‌డే సందర్భంగా రిలీజైన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌కు అప్పుడొచ్చిన రెస్పాన్స్‌ అంతా ఇంతా కాదు. అమ్మవారి అవతారంలో అల్లు అర్జున్‌ను చూసి చొక్కాలు చింపుకున్న అభిమానులు ఎందరో. కేవలం ఫ్యాన్స్‌ అనే కాదు సగటు సినీ అభిమాని సైతం అల్లు అర్జున్‌ లుక్‌కు ఫిదా అయిపోయారు. అంత పెద్ద స్టార్‌ అయ్యిండి అలాంటి ఫోటోను ఫస్ట్‌లుక్‌గా రిలీజ్‌ చేయించాడంటే బన్నీ గట్స్‌కు ఖచ్చితంగా మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఇప్పుడా గట్సే సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్‌ చేస్తుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఏడు మిలియన్‌ల లైక్‌లు సాధించిన తొలి ఇండియన్‌ సినిమా పోస్టర్‌గా పుష్ప-2 ఆల్‌ టైమ్‌ నేషన్‌ వైడ్‌ రికార్డును నెలకొల్పింది.

ఈ విషయం తెలిసి బన్నీ ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు. ఇలా రిలీజ్‌కు ముందే ఇండియా రికార్డులు కొల్లగొడితే.. రిలీజ్‌ తర్వాత వరల్డ్‌ రికార్డులు కొల్లగొడుతుందంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది. రీసెంట్‌గా రిలీజైన ఫాహద్‌ లుక్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది మార్చి, ఏప్రిల్‌ నెలల్లో రిలీజ్‌ చేయాలని ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో బన్నీకు జోడీగా రష్మిక నటిస్తుంది. మైత్రీ మూవీ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా తొలిపార్టు తిరుగులేని విజయం సాధించింది.

ఎలాంటి అంచనాల్లేకుండా హిందీలో విడుదలై అక్కడ కూడా కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించింది. హిందీ బెల్ట్‌పై వంద కోట్ల బొమ్మతో బన్నీ తిరుగులేని క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం పుష్ప-2 కోసం యావత్‌ దేశం ఎంత ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తుంది.

Icon Star @alluarjun's NATIONWIDE RULE 🔥🔥#Pushpa2TheRule First Look creates a sensational record ❤‍🔥❤️‍🔥

Becomes the first-ever Indian first look poster to hit 7 MILLION LIKES on Instagram 💥💥@iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP #FahadhFaasil @SukumarWritings @PushpaMovie… pic.twitter.com/CmJYrP58Xi

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 12, 2023