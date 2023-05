May 10, 2023 / 09:01 PM IST

Puri Jagannadh | ఎలాంటి బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ లేకుండా సినీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేసిన డైరెక్టర్లు కొద్ది మందే ఉంటారు. అలాంటి డైరెక్టర్ల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు డాషింగ్ డైరెక్టర్‌ పూరీ జగన్నాథ్ (Puri Jagannadh). రాంగోపాల్ వర్మ దగ్గర అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పలు తెలుగు సినిమాలకు పనిచేసి.. పవన్‌ కల్యాణ్‌తో బద్రి సినిమా తెరకెక్కించి.. తొలి ఎంట్రీలోనే ఇండస్ట్రీని షేక్ చేశాడు పూరీ.

ఆ తర్వాత ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం, ఇడియట్‌, అమ్మా నాన్న ఓ తమిళ అమ్మాయి, పోకిరి, దేశ ముదురు సినిమాలతో బాక్సాఫీస్‌ షేక్ చేయడమే కాదు.. ట్రెండ్‌ సృష్టించాడు. ఎప్పుడూ ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌ మెంట్స్‌, ఒత్తిళ్లతో ఫుల్ బిజీగా ఉండే పూరీ జగన్నాథ్‌ ఇటీవల కాలంలో ఫ్యామిలీతో కలిసి కనిపించిన సందర్భాలు లేవనే చెప్పాలి. అయితే చాలా రోజుల తర్వాత ఎవరూ ఊహించని విధంగా సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో కనిపించి.. టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు పూరీ జగన్నాథ్‌. ఇంతకీ ఈ లుక్‌ వెనుక స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా..?

ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ స్వగ్రామంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. సతీమణి లావణ్య ( Lavanya Jagannadh) కుమారుడు ఆకాశ్‌ పూరీ, కూతురు పవిత్రతో కలిసి హోమాన్ని నిర్వహించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఇక పూరీ జగన్నాథ్‌ తెలుపు చొక్కా, పంచె ధరించిన పూరీ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో సరికొత్తగా కనిపిస్తూ.. భార్యను ఆప్యాయంగా హగ్‌ చేసుకున్న స్టిల్‌ స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తోంది. ఈ ఫొటోను బండ్ల గణేశ్‌ షేర్ చేస్తూ.. మిమ్మల్ని.. ఇలా చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది.. అన్నా.. వదిన అని ట్వీట్‌ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా తెరకెక్కించిన లైగర్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని డిజాస్టర్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా తర్వాత మళ్లీ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ ప్రకటించలేదు పూరీ.

Happy to see you Anna and Vadina ❤️🙏 https://t.co/F0zio9SRrM

— BANDLA GANESH. (@ganeshbandla) May 10, 2023