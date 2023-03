Aman Dhaliwal | అమెరికాలో పంజాబీ నటుడిపై కత్తితో దాడి..! వీడియో వైరల్‌

March 16, 2023 / 04:13 PM IST

Aman Dhaliwal | పంజాబ్‌ నటుడు అమన్‌ ధలివాల్‌పై అమెరికాలో దాడి జరిగింది. ఓ వ్యక్తితో కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తున్న సమయంలో ఓ వ్యక్తి కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఓ వైపు గాయాలతో రక్తమొడుతున్నా నటుడు సదరు వ్యక్తి దాడి చేయకుండా చేతిని పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అదును కోసం చూస్తూ ఒక్కసారిగా నిందితుడిపై దాడి చేశాడు.

ఆ తర్వాత దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తిని మరికొందరు పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగించారు. అయితే, దాడికి గల కారణాలు తెలియరాలేదు. ఆ తర్వాత అమన్‌ ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స తీసుకున్నాడు. మెడతో పాటు చేతులకు కత్తి గాయాలయ్యాయి. ఇదిలా ఉండగా.. అమన్‌ స్వస్థలం పంజాబ్‌లోని మాన్సా కాగా.. హృతిక్‌ రోషన్‌, ఐశ్వర్యరాయ్‌ జంటగా నటించిన బాలీవుడ్‌ చిత్రం ‘జోధా అక్బర్‌’తో పాటు పలు పంజాబీ సినిమాల్లోనూ నటించాడు.

Punjabi singer Aman Dhaliwal attacked in US

*Singer sustained sharp edged weapon in juries

*Motive behind attack was yet to be known #punjabisinger pic.twitter.com/NcZQyuWsfV

