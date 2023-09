September 5, 2023 / 02:57 PM IST

Anirudh Ravichander | జైలర్‌తో జాక్‌ పాట్ కొట్టేశాడు కళానిధి మారన్‌. ఈ సినిమా తెచ్చి పెట్టిన లాభాలు అంతా ఇంతా కాదు. సరిగ్గా నంబర్స్‌ బయటకు వినిపించడం లేదు కానీ.. ఈ సినిమా వల్ల నిర్మాత వెనకేసుకుంది మూడొందల కోట్ల పైచీలుకే అని చెన్నై టాక్‌. రోబో తర్వాత ఇప్పటివరకు ఆ సంస్థ ఇన్నేసి లాభాలు చూసింది ఈ సినిమాతోనేనట. ఇక ఈ సినిమా తెచ్చి పెట్టిన లాభాలతో కళానిధి మారన్‌ ఫుల్‌ ఖుషీలో ఉన్నాడు . ఈ మేరకు తన లాభాన్ని సినిమా కోసం పని చేసిన వాళ్లకు గిఫ్ట్‌ల రూపంలో చెల్లిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సూపర్ స్టార్‌కు వంద కోట్ల చెక్‌తో పాటు బీఎమ్‌డబ్ల్యూ లగ్జరీ కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడని సమాచారం.

ఇక ఈ మధ్య దర్శకుడు నెల్సన్‌కు కోట్లు విలువ చేసే పోర్షే కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో తెగ వైరల్ అయింది. కాగా తాజాగా సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్‌కు కూడా కాస్ట్‌లీ పోర్షే మకాన్ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. దీని ధర కోటిన్నరకు పై మాటే అని టాక్‌. ఈ సినిమా సక్సెస్‌లో మ్యూజిక్‌ కీలకపాత్ర పోషించిందనడంలో సందేహమే లేదు. రజినీ ఎలివేషన్‌ సీన్లకు అనిరుధ్‌ కొట్టిన మ్యూజిక్‌కు సీట్లలో ఒక్కరు కూడా కూర్చోలేకపోయారు. ఈలలు, గోలలతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లేలా చేశాడు.

నెల్సన్ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా అగస్టు 10న రిలీజై.. తొలి రోజు నుంచి పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ఆ ఏరియా ఈ ఏరియా అని కూకుండా సౌత్‌లోని అన్ని ఏరియాలు అండర్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ కంట్రోల్‌లోకి వచ్చేశాయి. రిలీజైన ప్రతీ చోట రికార్డుల మాటలే వినిపించాయి. తెలుగులోనూ ఈ సినిమా దాదాపుగా రూ.80 కోట్ల రేంజ్‌లో గ్రాస్‌ కొల్లగొట్టి సూపర్‌ స్టార్‌ ఈజ్‌ కంబ్యాక్‌ అంటూ వీర లెవల్లో హిట్టు సాధించాడు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 7న తెలుగు, తమిళంతో అన్ని భాషల్లో ప్రైమ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

To celebrate the humongous Blockbuster #Jailer, Mr. Kalanithi Maran presented the key of a brand new Porsche car to @anirudhofficial#JailerSuccessCelebrations pic.twitter.com/lbkiRrqv7B

— Sun Pictures (@sunpictures) September 4, 2023