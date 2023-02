Balagam Trailer | పల్లెటూరు నేపథ్యంలో ప్రియదర్శి బలగం ట్రైలర్‌

February 27, 2023 / 05:51 PM IST

Balagam Trailer | స్పెషల్ కామెడీ టైమింగ్‌తో వినోదాన్ని అందించే నటుడు ప్రియదర్శి (Priyadarshi). మల్లేశం సినిమాతో హీరోగా కూడా మారిపోయాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం ‘బలగం’. కావ్యా కల్యాణ్‌రామ్ (Kavya Kalyanram) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. సుధాకర్‌ రెడ్డి, మురళీధర్‌ గౌడ్‌ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు.

వేణు ఎల్దండి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ (Balagam Trailer)ను విజయ్ దేవరకొండ లాంఛ్ చేశాడు. తెలంగాణలోని పల్లెటూరి చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో బలగం ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో చెప్పాడు దర్శకుడు. ట్రైలర్‌ ప్రియదర్శి, కావ్య కల్యాణ్‌రామ్‌ లవ్‌ ట్రాక్‌, పెళ్లి.. ఇతర అంశాల చుట్టూ తిరుగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ఈ చిత్రాన్నిశిరీష్‌ సమర్పణలో దిల్‌రాజు ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌లో హర్షిత్‌ రెడ్డి, హన్షిత రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. మార్చి 3న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది ఈ చిత్రానికి భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, బంధుత్వాలు, సమస్యల మూలాలను గుర్తు చేసేలా సాగుతున్న బలగం ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేయడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ చిత్రం ప్రియదర్శి, వేణు‌, దిల్‌ రాజు టీంకు మంచి సక్సెస్‌ అందించాలని కోరుకుంటున్నట్టు ట్వీట్ చేశాడు విజయ్‌ దేవరకొండ.

బలగం ట్రైలర్‌..

Happy to launch the trailer of #Balagam – A film that is rooted in our native culture, their towns, their relationships and their problems.

Wishing @priyadarshi_i @OfflVenu @DilRajuProdctns and the entire team all the very best 🤗#BalagamonMarch3rdhttps://t.co/rP73Zs1Fow

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) February 27, 2023