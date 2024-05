May 8, 2024 / 05:12 PM IST

Salaar 2 | గ‌తేడాది వ‌చ్చిన స‌లార్ సినిమాతో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్నాడు మలయాళ న‌టుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ క‌థానాయ‌కుడిగా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం రూ.800 కోట్ల వ‌ర‌కు వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ప్ర‌శాంత్ నీల్ ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హించాడు. అయితే ఈ సినిమాకు పార్ట్ 2 రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. శౌర్యంగ ప‌ర్వం అనే టైటిల్‌తో ఈ పార్ట్ 2 రానుండ‌గా ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు జ‌రుపుకుంటుంది. అయితే ఈ సినిమాలో తాను చేసిన వరదరాజ మన్నార్‌, శివమన్నార్‌ పాత్ర‌ల‌పై క్రేజీ అప్‌డేట్ పంచుకున్నాడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్.

ఈ సినిమాలో మీ ‘శివమన్నార్‌ పాత్ర (Shiva Mannar) ఎంతో నచ్చింది ఈ పాత్ర‌ను మరింత చూడాలనుకుంటున్నాం’ అంటూ ఓ అభిమాని పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్‌ పెట్టాడు. దీనికి పృథ్వీరాజ్ రిప్ల‌య్ ఇస్తూ.. ప్రశాంత్ నీల్ నాకు చెప్పిన అన్ని కథల్లో.. శివ మన్నార్ కథ చాలా బాగుంది. ఈ పాత్రకు మరొక యూనివర్స్‌లో కూడా నమ్మశక్యం కానీ క్రాస్‌ ఓవర్‌ ఉంటుంది అని పృథ్వీరాజ్ చెప్పుకోచ్చాడు. ఇక ఇది చూసిన ప్ర‌భాస్ ఫ్యాన్స్, పృథ్వీరాజ్ నీల్ మామా ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నావు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Of all the stories Prashanth has told me..Shiv Mannar’s is probably the coolest. Has an unbelievable cross over with another universe as well. 😊 https://t.co/edOXTaNsZx

— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) May 7, 2024