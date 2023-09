Prema Vimanam | ఓటీటీ ప్రీమియర్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న ‘ప్రేమ విమానం’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

September 16, 2023 / 02:36 PM IST

Prema Vimanam | టాలీవుడ్ కుర్ర హీరో సంగీత్‌ శోభన్‌ (Sangeeth Shoban), శాన్వి మేఘన (Shanvi Meghana) లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ప్రేమ విమానం (Prema Vimanam). ఈ సినిమాను జీ5 ప్రీమియర్ చేయ‌నుంది. కాగా ఈ చిత్రంలో వెన్నెల కిశోర్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, దేవాన్ష్‌ నామా, అనిరుధ్‌ నామా, కల్పలత, సుప్రీత్‌, శైలజప్రియ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. న్యూ ఏజ్‌ లవ్‌ స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌, జీ5 సంయుక్తంగా నిర్మిచింది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు (Mahesh Babu) లాంఛ్ చేయ‌గా అది ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సినిమాను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 వేదిక‌గా అక్టోబర్ 13న ప్రీమియర్(Prema Vimanam Premier) చేయనున్నట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. సంతోష్‌ కట(SanthoSh Kata) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ విభిన్న ప్రేమకథా చిత్రంగా రాబోతుంది. ఈ చిత్రానికి అనూప్‌రూబెన్స్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జగదీష్‌ చీకటి కెమెరామెన్‌.

Flying high with love♥️ from the 13th of October #Premavimanamhttps://t.co/Cq3Tj5d2HJ#PremaVimanamOnZee5 – A Zee5 Original web film from the super-hit makers of #Raavanasura #Goodachari #Devil#SangeethShobhan @saanvemegghana #DevanshNama #AnirudhNama @anusuyakhasba pic.twitter.com/4XtC0r5d6U

