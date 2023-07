July 5, 2023 / 05:04 PM IST

Salaar | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న మూవీ సలార్‌ (Salaar). కేజీఎఫ్‌ ఫేం ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. అభిమానులు, మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సలార్ టీజర్‌ రేపు ఉదయం 5:12 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు మేకర్స్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చేశారు. మరికొన్ని గంటల్లో టీజర్‌ రాబోతున్న నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ ఒకటి నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

ప్రశాంత్‌ నీల్‌ డైరెక్షన్‌లో ఇప్పటికే వచ్చిన కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీ ఇండస్ట్రీ రికార్డులను బద్దల కొట్టింది. మరోవైపు ప్రభాస్‌ నటించిన ప్రాంఛైజీ బాహుబలి గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. ఈ ఇద్దరు పాన్ ఇండియా సెలబ్రిటీల కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో.. సలార్‌పై అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. కేజీఎఫ్‌, బాహుబలి కలిస్తే సలార్ అంటూ ట్రేడ్‌ అనలిస్ట్‌ సుమిత్‌ కడెల్‌ షేర్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

సలార్‌లో శృతిహాసన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. మాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. సలార్‌ను 2023 సెప్టెంబర్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌. హోంబ్యానర్‌ హోంబలే ఫిలిమ్స్ పై విజయ్ కిరగందూర్‌ సలార్ ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. సలార్‌ రెండు పార్టులుగా రాబోతుండగా.. సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్‌ రిలీజ్‌కు సంబంధించి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ప్రభాస్‌ మరోవైపు నాగ్‌ అశ్విన్‌ డైరెక్షన్‌ లో ప్రాజెక్ట్‌ K, మారుతి డైరెక్షన్‌లో రాజా డీలక్స్ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నాడు. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా షూటింగ్ దశలో ఉన్నాయి.

Now this is what we call a BUILD UP .. TREMENDOUS 🔥🔥🔥

KGF + BAAHUBALI = SALAAR

Abh #Salaar HOGA

Teaser out tomorrow at 5.12 Am#Prabhas #PrashanthNeel @hombalefilms pic.twitter.com/HOPRLPwMGS

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) July 5, 2023