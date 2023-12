December 12, 2023 / 02:51 PM IST

Salaar | పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం సలార్‌ (Salaar). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీకి కేజీఎఫ్‌ ఫేం ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సలార్ రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కుతుండగా.. Salaar Part-1 Ceasefire డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలకు రెడీ అవుతోంది. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్‌ ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో మూవీ లవర్స్‌లో జోష్‌ నింపుతున్నరు.

సలార్‌ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌కు అంతా సిద్దమైంది. Salaar First Single అనౌన్స్ మెంట్‌ నేడే.. హోంబలే మ్యూజిక్‌లో పాటలను మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నామని ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. మరికొద్ది సేపట్లో ఫస్ట్‌ సింగిల్ ప్రకటన ఉండబోతుందన్న అప్‌డేట్‌తో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు మూవీ లవర్స్‌. ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన సలార్‌ ట్రైలర్‌ నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ.. టాక్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా మారుతోంది. ఇటీవలే సలార్ సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకోగా.. సలార్‌కు సీబీఎఫ్‌సీ ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. సలార్ రన్‌ టైం 2 గంటల 55 నిమిషాల 22 సెకన్లు. యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న సలార్‌లో మాలీవుడ్‌ సూపర్‌స్టార్‌ పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ (Prithviraj Sukumaran)‌ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ పాత్రలో నటిస్తోంది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుండగా.. శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సలార్‌ను కేరళలో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ హోం బ్యానర్ పృథ్విరాజ్ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ విడుదల చేస్తోంది. నైజాంలో టాలీవుడ్‌ పాపులర్ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సలార్‌ను రిలీజ్ చేస్తుండగా.. నార్తిండియాలో అనిల్‌ తడని AA Films ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తోంది. ఇక ఓవర్సీస్‌లో సలార్‌ను Phars Film Co LLC విడుదల చేస్తోంది.

Excited to bring the #SalaarCeaseFire Music to you on our #HombaleMusic 🎶

Get ready for an epic musical journey. #SalaarFirstSingle announcement TODAY.

Music by @RaviBasrur 🎶

Subscribe & Stay Tuned: https://t.co/NmRhaBjOO7#Salaar #Prabhas #PrashanthNeel @PrithviOfficial… pic.twitter.com/LIcSdPR1O0

— Salaar (@SalaarTheSaga) December 12, 2023