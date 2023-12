Prabhas Maruthi | అభిమానులను ఊపిరాడకుండా చేస్తున్న ప్రభాస్‌.. మారుతి సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌ టైం ఫిక్స్

December 29, 2023 / 01:15 PM IST

Prabhas Maruthi | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) ప్రస్తుతం సలార్‌ రూపంలో అభిమానులకు బ్లాక్ బస్టర్ గిఫ్ట్‌ అందించాడని తెలిసిందే. మరోవైపు మహానటి ఫేం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD) అప్‌డేట్స్‌ కూడా అందిస్తూ ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఇదిలా ఉంటే ప్రభాస్‌ టాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ మారుతి (Maruthi) దర్శకత్వంలో కూడా ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ మూవీ అప్‌డేట్ అందించారు నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్.

అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రెబల్‌ స్టార్ నయా అవతార్‌ను ఈ సంక్రాంతికి చూపించబోతున్నాం.. ఈ మూవీలో భాగం కావడం ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉంది. డైనోసార్‌.. పక్కా డార్లింగ్‌గా టాన్స్‌ఫార్మేషన్‌ అయిన లుక్‌ను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సగర్వంగా లాంఛ్ చేస్తోంది. ఫస్ట్ లుక్‌, టైటిల్‌ సంక్రాంతికి లాంఛ్ చేస్తున్నామని ట్వీట్ చేశారు. ఇప్పుడీ అప్‌డేట్‌తో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు అభిమానులు.

మారుతి చాలా కాలం తర్వాత ప్రభాస్‌లోని లవర్‌బాయ్‌ను సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చూపించబోతున్నాడు.. అంటూ అప్పుడే తెగ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు అభిమానులు, ఫాలోవర్లు, నెటిజన్లు. హార్రర్‌ కామెడీ జోనర్‌ సినిమాలో మలయాళ భామ మాళవికా మోహనన్‌ (Malavika Mohanan) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రాజా డీలక్స్‌ (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌)తో రాబోతున్న ఈ మూవీలో మరో భామ రిద్ది కుమార్‌ కీ రోల్‌ లో నటిస్తోంది. ప్రభాస్‌ నుదుటన బొట్టు, లాంగ్‌ హెయిర్‌, గడ్డంతో మ్యాన్లీ లుక్‌లో కేరళ ముద్దుగుమ్మ రిద్దికుమార్‌తో క్లోజప్‌ యాంగిల్‌లో ఉన్న స్టిల్‌ ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇంకా టైటిల్‌ ఫిక్స్ కాని ఈ చిత్రాన్ని టీజీ విశ్వప్రసాద్, వివేక్ కూచిబొట్ల సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నారు.

The most waited Rebelstar New avatar will unfold this Pongal , quite excited to part of this ……..

People Media Factory proudly unveils the Dinosaur transformed into an absolute DARLING 😍

First Look and Title will be unveiled on Pongal 🔥#Prabhas #PrabhasPongalFeast ❤️‍🔥… pic.twitter.com/8NeepVMHBx

— SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) December 29, 2023