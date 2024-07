July 13, 2024 / 01:26 PM IST

Kalki 2898 AD | పాన్ ఇండియా న‌టుడు ప్రభాస్‌ కథానాయకుడిగా నాగ్‌అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన తాజా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ‘కల్కి’ బాక్సాఫీస్ వద్ద త‌న జైత్రయాత్రను ఇంకా కొనసాగిస్తుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం రూ.1000 కోట్ల క్ల‌బ్‌లో ఎంట‌ర్ అయిన‌ట్లు చిత్రబృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా మూవీ నుంచి క‌ర్ణుడి గెట‌ప్‌లో ఉన్న‌ ప్ర‌భాస్ స్పెష‌ల్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

ఈ సినిమా కేవ‌లం 17 రోజుల్లోనే రూ.1000 కోట్ల మార్క్ టచ్ చేసినట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది. దీంతో తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీలో రూ.1000 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టిన చిత్రాల‌లో క‌ల్కి మూడ‌వ సినిమాగా నిలిచింది. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు బాహుబలి 2, ఆర్ఆర్ఆర్ పేరిటా ఉన్నాయి.

యూనివ‌ర్శ‌ల్ కాన్సెప్ట్‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కులు కొత్త అనుభూతిని పంచుతుంది. చాలా కాలం త‌రువాత థియేట‌ర్లు ప్రేక్ష‌కుల‌తో క‌ళ క‌ళ‌లాడుతున్నాయి. గ‌త కొంత‌కాలంగా సినిమాలు లేక‌, స‌రైన కంటెంట్‌తో సినిమాలు రాక విసిగిపోయిన ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఈ సినిమా కొత్త అనుభూతితో పాటు మంచి సినిమా చూశామ‌న్న ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. అందుకే ప్రేక్ష‌కులు ఈ చిత్రానికి అత్యంత భారీ విజ‌యాన్ని అందించారు. ముఖ్యంగా చిత్రంలో వున్న హాలీవుడ్ స్థాయి గ్రాఫిక్స్‌, విజువ‌ల్స్ చూసి, తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్ర‌శంసిస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఈ చిత్రానికి స‌మ‌యం కూడా క‌లిసొచ్చింది. ఈ మ‌ధ్య కాలంలో ఇంత‌టి భారీ స్థాయి సినిమా రాక‌పోవ‌డంతో పాటు సినిమాకు లాంగ్ వీకెండ్ అడ్వాంటేజీగా మారింది. సినిమాలో కీల‌కంగా వున్న బుజ్జి కారు, ఇలా సినిమాలో పాటు చిన్న‌పిల్ల‌ల నుండి పెద్ద వాళ్ల వ‌ర‌కు అల‌రించే అంశాలు ఈ చిత్రంలో వుండ‌టం కూడా మ‌రో కార‌ణం.

1000 CRORES and counting…💥

This milestone is a celebration of your love. We poured our hearts into this film, and you embraced it with open hearts.

Thank you to the audience across the world ❤️ #Kalki2898AD #1000CroreKalki@SrBachchan @ikamalhaasan #Prabhas @deepikapadukone… pic.twitter.com/23GzbsKEAb

— Kalki 2898 AD (@Kalki2898AD) July 13, 2024