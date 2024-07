July 13, 2024 / 11:30 AM IST

Mahesh Babu Look Anant Ambani Wedding | రిలయన్స అధినేత ముకేశ్​ అంబానీ చిన్న కూమారుడు అనంత్ పెళ్లి వేడుకలో స్పెష‌ల్ అట్రాక్ష‌న్‌గా నిలిచాడు టాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు. అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani) రాధికా మర్చెంట్‌ (Radhika Merchant )ల పెళ్లి వేడుక శుక్ర‌వారం అంగ‌రంగా వైభవంగా జరిగిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఈ వేడుక‌కు దేశ, విదేశాల నుంచి వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలను ఆహ్వానించారు. దీంతో జియో వరల్డ్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్ కు సెలబ్రిటీలు క్యూ కట్టారు. అయితే టాలీవుడ్ నుంచి విక్ట‌రీ వెంక‌టేశ్‌తో పాటు రామ్ చ‌ర‌ణ్ – ఉపాసన దంప‌తులు, అఖిల్ అక్కినేని, సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు దంప‌తులు త‌దిత‌రులు హాజ‌రై సంద‌డి చేశారు. అయితే ఈ పెళ్లిలో స్పెష‌ల్ అట్రాక్ష‌న్‌గా నిలిచాడు ప్రిన్స్ మ‌హేశ్ బాబు.

భార్య నమ్రత, కుమార్తె సితారలతో కలిసి ఈ వేడుకకు హాజరయిన మ‌హేశ్ బాబు బ్లాక్‍కలర్ ట్రెడిషనల్ ఔట్‍ఫిట్‍లో ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాడు. షార్ట్ బియ‌ర్డ్ లాంగ్ హెయిర్‌తో చాలా రోజుల‌కు మరింత హ్యాండ్‍‍సమ్‍గా, కొత్తగా క‌నిపించాడు ఈ సూపర్ స్టార్. దీంతో సోష‌ల్ మీడియా అంతటా నిన్న అనంత్ పెళ్లికంటే మ‌హేశ్ లుక్‌పైనే ఎక్కువ చ‌ర్చ జ‌రిగింది. చాలామంది అభిమానులు రియాల్ యానిమ‌ల్ మహేశ్‌బాబు అంటూ కామెంట్లతో నింపేశారు. కొంద‌రూ అయితే అస‌లు నిజాం కింగ్ మ‌హేశ్ బాబే అంటూ పోస్టులు పెట్టారు. మాములుగానే మహేష్ చాలా అందగాడు. ఆ విషయం ఎవరిని అడిగినా చెబుతారు. కానీ ఇప్పుడాయన రాజ‌మౌళి సినిమా కోసం మేకోవర్ అవుతున్న లుక్‌లోనే ఈ వేడుకకు హాజరవడంతో.. ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు ఆయన ఫొటోలను, వీడియోలను తెగ షేర్ చేస్తున్నారు.

This Look of #MaheshBabu is dream for any South Indian actors 🦁💥 #SSMB29 pic.twitter.com/iW8cR6yPqT

— Let’s X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) July 12, 2024