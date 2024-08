August 28, 2024 / 12:47 PM IST

Thangalaan Movie | త‌మిళ స్టార్ న‌టుడు విక్ర‌మ్, పా. రంజిత్ (Pa Ranjith) కాంబోలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం తంగ‌లాన్ (Thangalaan). కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం ఇండిపెండెన్స్ కానుక‌గా ఆగ‌ష్టు 15న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. విడుద‌లైన రోజు నుంచే బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద క‌లెక్ష‌న్స్‌తో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం రూ. 85 కోట్ల‌కు పైగా వసూళ్ల‌ను సాధించి రూ.100 కోట్ల‌కు మార్క్‌రు దాటేందుకు రెడీగా ఉంది. అయితే ఈ సినిమాకు వ‌చ్చిన స‌క్సెస్ ప‌ట్ల మూవీని హిందీలో విడుద‌ల చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. తంగలాన్ హిందీ వెర్ష‌న్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 06న విడుద‌ల చేయ‌బోతున్నారు మేక‌ర్స్. ఈ సంద‌ర్భంగా బాలీవుడ్‌లో వ‌రుస ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో పాల్గోంటుంది.

అయితే తాజాగా ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో పాల్గోన్న విక్ర‌మ్ పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్‌పై ఆస‌క్తిక‌ర వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. యాంక‌ర్ తెలుగు హీరో ప్ర‌భాస్ అని సంబోధించగా.. ప్రభాస్ ఇప్పుడు ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్. ఆయన‌ను ఇప్పుడు కేవలం తెలుగు హీరో మాత్రమే అనడం సరికాదు అంటూ విక్ర‌మ్ చెప్పుకోచ్చారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. మ‌రోవైపు మాళవిక మాట్లాడుతూ.. ప్రభాస్‌తో కలిసి నటించే ఛాన్స్​ రావడం ఆనందంగా ఉంది. భాషపరంగా సినిమా బౌండ‌రీల‌ను ఆయ‌న తొల‌గించారు. ఆయన నటించిన చిత్రాలపై ప్రేక్షకులు చూపే అభిమానం చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంది.. ఆయ‌న‌తో ప్ర‌స్తుతం రాజా సాబ్ చేస్తున్న అంటూ మాళవిక చెప్పుకోచ్చింది.

“#Prabhas is one of the Biggest Superstars in India” ..We can’t talk of him as a Telugu Actor anymore! 🥵❤️‍🔥💥 — Vikram pic.twitter.com/1QdgzsjmWa

— . (@charanvicky_) August 27, 2024