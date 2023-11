November 8, 2023 / 12:59 PM IST

Prabhas Birthday | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) ఇండియా తిరిగి వచ్చాడు. గత కొన్నాళ్లుగా మోకాలి నొప్పితో బాధ పడుతున్న ప్రభాస్ చికిత్స కోసం యూరప్‌లోని ఇట‌లీ వెళ్లిన విష‌యం తెలిసిందే. సెప్టెంబర్‌లోనే మోకాలి నొప్పికి సంబంధించిన సర్జరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అయితే ప్రభాస్‌కు కంప్లీట్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉండడంతో గత మూడు నెలల నుంచి ఇట‌లీలోనే ఉండి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇక రీసెంట్‌గా ప్రభాస్ బర్త్‌డే కూడా యూరప్‌లోనే జ‌రుపుకున్నాడు. కాగా.. ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకోవడంతో.. దాదాపు మూడు నెల‌ల విరామం త‌ర్వాత ప్రభాస్ ఇండియా తిరిగి వచ్చాడు. ప్ర‌భాస్ హైద‌రాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో అడుగుపెట్టిన‌ ఫొటోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోన్నాయి.

ఇక ప్రభాస్ తిరిగిరావ‌డంతో త్వ‌ర‌లోనే స‌లార్ ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్ట‌బోతున్న‌ట్లు స‌మాచారం. డిసెంబ‌ర్ 22న స‌లార్ విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. డేట్ అయితే ప్ర‌క‌టించారు కానీ.. ఇప్ప‌టివ‌రకు ఈ మూవీ నుంచి ఎటువంటి అప్‌డేట్‌ను చిత్ర‌బృందం విడుద‌ల చేయ‌లేదు. ఇక ప్రభాస్ ఇండియా రాక‌తో అయిన మూవీ అప్‌డేట్స్ తో పాటు.. ప్ర‌మోష‌న్స్‌ వేగం పెంచుతారేమో చూడాలి.

Look who’s back in town? Rebelstar #Prabhas just landed in Hyderabad after a trip to Italy! 🌟✈️ #Salaar pic.twitter.com/D9AKgtFsYq

