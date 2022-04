April 15, 2022 / 01:13 PM IST

Pooja hegde In F3 shooting | సినిమాల‌లో ప్ర‌త్యేక గీతాల‌కు సెప‌రేట్‌గా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. సినిమాలో స్పెష‌ల్ సాంగ్ ఉందంటే దానికి వచ్చే క్రేజ్ వేరు. అందుకే నిర్మాత‌లు కూడా ఖ‌ర్చుకు వెన‌కాడ‌కుండా ఐటెం సాంగ్‌ల‌ను రూపొందిస్తుంటారు. గ‌తంలో స్పెష‌ల్ సాంగ్‌ల‌లో న‌ర్తించేందుకు స్పెష‌ల్‌గా భామ‌లు ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడ‌లా కాదు టాప్ హీరోయిన్లు సైతం ఐటెం సాంగ్‌లో న‌ర్తించేందుకు ఆస‌క్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ప‌లువురు స్టార్ హీరోయిన్లు స్పెష‌ల్ సాంగ్‌లో న‌ర్తించి మెప్పించారు. అందులో పూజా హెగ్డే ఒక‌రు. ఇప్ప‌టికు ‘జిగేల్ రాణి’ అంటూ ‘రంగ‌స్థ‌లం’లో చ‌ర‌ణ్‌తో స్టెప్పులేసిన‌ ఈ పొడుగుకాళ్ళ సంద‌రి ‘ఎఫ్‌-3’లో స్పెష‌ల్ సాంగ్‌లో న‌ర్తించ‌నుంది.

అనీల్ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వెంక‌టేష్, వ‌రుణ్‌తేజ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రం పాట మిన‌హా షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చిత్రంలో స్పెషల్ సాంగ్‌లో పూజా న‌ర్తించ‌బోతున్న‌ట్లు గ‌త వారం రోజుల నుంచి సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌ర్చ‌లు జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో పూజాహెగ్డే ‘ఎఫ్‌-3’ స్పెష‌ల్ సాంగ్ షూట్‌లో జాయిన్ అయిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ పూజా ఫోటోను సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. 2019లో వచ్చిన ‘ఎఫ్‌-2’ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా ‘ఎఫ్‌-3’ తెర‌కెక్కింది. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై దిల్‌రాజు, శిరీష్ నిర్మించారు. దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో త‌మ‌న్నా, మెహ‌రీన్‌లు క‌థానాయిక‌లుగా న‌టించారు. రొమాంటిక్ కామెడీ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని మే 27న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురావాల‌ని మేక‌ర్స్ స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు.

This SUMMER is going to be 🔥🔥

Guess who joined the sets of #F3Movie for a SPECIAL SONG?😉💃#F3OnMay27 💫@VenkyMama @IAmVarunTej @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @sonalchauhan7 @ThisIsDSP @SVC_official @adityamusic @f3_movie pic.twitter.com/pxX2J24ELp

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) April 15, 2022