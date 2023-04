April 28, 2023 / 10:03 AM IST

PS-2 Movie Review | మోస్ట్‌ యాంటిసిపేటెడ్‌ సీక్వెల్స్‌లో ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2’ ఒకటి. మణిరత్నం దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా తాజాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇక గతేడాది సెప్టెంబర్‌ చివరివారంలో రిలీజైన పార్ట్‌-1 ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తమిళనాట కాసుల వర్షం కురిపించింది. డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లకు కళ్లు చెదిరే లాభాలు తీసుకొచ్చింది. దాంతో సీక్వెల్‌పై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. దానికి తోడు మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేసిన పాటలు, ట్రైలర్‌ సీక్వెల్‌పై మంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. ఇక ఇప్పటికే పలు చోట్ల ప్రీమియర్ షోలు పడిపోయాయి. సినిమా చూసిన పలువురు సినీ లవర్స్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా వాళ్ళ సమీక్షలను తెలుపుతున్నారు.

చాలా వరకు ఆడియోన్స్‌ సీక్వెల్‌పై పాజిటీవ్‌ గానే స్పందిస్తున్నారు. తొలిపార్టుకు మించి సీక్వెల్ ఉందని, చాలా బాగుందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సీక్వెల్‌ కథ మరింత ఆసక్తికరంగా ఉందని తెలుపుతున్నారు. తొలిపార్టు కాస్త స్లోగా ఉందని కామెంట్స్‌ వినిపించినా.. సీక్వెల్‌ మాత్రం కాస్తా వేగంగా సాగిందని తెలుపుతున్నారు. అయితే సెకండ్‌ పార్ట్‌లో కూడా కొన్ని సీన్స్‌ ఎడిట్‌ చేస్తే సినిమా ఇంకా అద్భుతంగా ఉండేదని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. అయితే ఓవరాల్‌గా సినిమా మాత్రం బాగుందని వెల్లడిస్తున్నారు. తొలిపార్టులో మిస్సయిన మణిరత్నం మార్క్‌ సీన్లు.. సెకండ్‌ పార్ట్‌లో పుష్కలంగాఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

స్కీన్‌ప్లే గ్రిప్పింగ్‌గా ఉందని, టెక్నికల్‌ పరంగా సినిమాకు వంక పెట్టే చాన్సే లేదని సినీ లవర్స్‌ తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా రవివర్మ సినిమాటోగ్రఫీ వేరే లెవల్లో ఉందంటూ ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నారు. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ తన మ్యూజిక్‌తో సాధరణ సీన్‌ను కూడా హైలెట్‌ చేశాడని తెలుపుతున్నారు. యుద్ద సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలిచాయట. ఇక సినిమా మొత్తంలో క్లైమాక్స్‌ మాత్రం రొమాలు నిక్కబొరుచుకునేలా ఉందని, మొత్తానికి పార్ట్-1 మించి సీక్వెల్‌ ఉందని వాళ్ల వాళ్ల అభిప్రాయలను తెలుపుతున్నారు.

#PonniyinSelvan2 A Satisfactory Period Drama that works in parts!

The drama is decent for the most part along with the art design & songs. However, the film feels stretched out in parts due to slow/flat pacing and could use trimming. Better than the 1st Part

Rating: 2.75/5 #PS2

— Venky Reviews (@venkyreviews) April 27, 2023