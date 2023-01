January 11, 2023 / 01:23 PM IST

హైద‌రాబాద్: గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డుల్లో ఆర్ఆర్ఆర్‌లోని నాటు నాటు సాంగ్‌కు .. బెస్ట్ ఒరిజిన‌ల్ సాంగ్ అవార్డు ద‌క్కింది. రాజ‌మౌళి డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన ఆ ఫిల్మ్‌.. అంత‌ర్జాతీయంగా ఎన్నో సంచ‌ల‌నాలు క్రియేట్ చేసింది. ఆ భారీ బ‌డ్జెట్ ఫిల్మ్‌లో జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చ‌ర‌ణ్ న‌టించారు. అయితే ఎంఎం కీర‌వాణి తన మ్యూజిక్‌తో మ్యాజిక్ చేశాడు. నాటు నాటు బీట్‌తో అమెరికా థ్రిల్ అయ్యేలా చేశాడు. ఇవాళ గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు అందుకున్న కీర‌వాణి బృందానికి ప్ర‌ధాని మోదీ కంగ్రాట్స్ తెలిపారు.

A very special accomplishment! Compliments to @mmkeeravaani , Prem Rakshith, Kaala Bhairava, Chandrabose, @Rahulsipligunj . I also congratulate @ssrajamouli , @tarak9999 , @AlwaysRamCharan and the entire team of @RRRMovie . This prestigious honour has made every Indian very proud. https://t.co/zYRLCCeGdE

ఇది ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు అని, కీర‌వాణి, ప్రేమ్ ర‌క్షిత్‌, కాల భైర‌వ్‌, చంద్ర‌బోస్‌, రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌ల‌కు విషెస్ చెబుతున్నాన‌న్నారు. రాజ‌మౌళి, ఎన్టీఆర్‌, రాంచ‌ర‌ణ్‌ల‌కు కూడా కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. యావ‌త్ ఆర్ఆర్ఆర్ బృందానికి ఆయ‌న కంగ్రాట్స్ తెలిపారు. ఈ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క అవార్డు ప్ర‌తి దేశ పౌరుడు గ‌ర్వ‌ప‌డేలా చేసింద‌న్నారు.

Dance and the world dances with you. Thank you #RRR, thank you #NaatuNaatu for winning at the #GoldenGlobes and showing us what India’s global brand should be: A country that can make people sing & dance together. Vasudhaiva Kutumbakam 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/4GihzD1k3b

— anand mahindra (@anandmahindra) January 11, 2023