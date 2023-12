December 11, 2023 / 03:06 PM IST

Pindam Movie | ఒక‌రికి ఒక‌రు (Okariki Okaru) ఫేమ్ శ్రీరామ్ (Sriram) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘పిండం’(Pindam). ‘ది స్కేరియస్ట్ ఫిల్మ్’ అనేది ఉప శీర్షిక. కుశీ రవి (Kushi Ravi) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. సాయికిరణ్ దైదా (Sai Kiran Daida) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక సాయికిరణ్‌కు ఇదే మొదటి మూవీ. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా సెన్సార్ కంప్లీట్ చేసుకుంది.

సెన్సార్ బోర్డు ఈ మూవీకి ‘A’ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డిస్తూ.. ఈ సినిమాను గర్భిణీ స్త్రీలు చూడవద్దని సెన్సార్ బోర్డు హెచ్చ‌రిక జారీచేసిన‌ట్లు తెలిపింది.

The scariest film gets more scarier!!#PINDAM certified with a clean “A” Certificate. In theatres worldwide from December 15th 🔥

Statutory Warning: Pregnant women are adviced not to watch this film.@saikirandaida @Yeshwan71014110 @EswariRao @kalaahimedia… pic.twitter.com/7HwLw3EQHE

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 11, 2023