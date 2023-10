October 19, 2023 / 07:10 PM IST

Mangalavaaram | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi), పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ కథాంశంతో హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో వస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు, టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి.

మహాలక్ష్మమ్మ జాతర నేపథ్యంలో అగ్రెసివ్‌గా సాగే గణగణ మోగాలిరా (Ganagana Mogalira) సాంగ్‌తోపాటు ఏమయ్యిందో ఏమిటో పాటకు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా మంగళవారం ట్రైలర్ అప్‌డేట్ అందించారు. హైదరాబాద్‌లో హైటెక్‌ సిటీలోని ట్రైడెంట్‌ హోటల్‌ అక్టోబర్ 21న ఉదయం 11 గంటలకు ట్రైలర్ లాంఛింగ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించనున్నారు.

మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మంగళవారం గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది. ఈ మూవీని ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ముద్ర మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

